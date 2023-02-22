Стали відомі імена ведучих «Євробачення-2023» у Ліверпулі: без українських зірок не обійшлося

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023», який відбудеться у травні в Ліверпулі, оголосили імена ведучих шоу. Як і передбачалося, серед них є й українські зірки. Так, ведучою фіналу та гранд фіналу буде фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка була в журі національного відбору.

«Для мене велика честь стати ведучою „Євробачення 2023“. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Британією. Мені водночас хвилююче, відповідально та радісно грати нову для себе роль. Але у мене є ви — моя підтримка. І я впевнена, що, навіть під час війни, ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні», — прокоментувала Саніна.

Ведучими конкурсу також стали британські зірки. Це — легенда «Євробачення» Грем Нортон, який є коментатором конкурсу з 2009 року. Також шоу вестимуть відома акторка та співачка Ганна Веддінгем і співачка, модель і танцівниця Аліша Діксон.

Тимур Мірошниченко цьогоріч також буде залучений до конкурсу. Він виступить в якості кореспондента в Ліверпулі: з'являтиметься упродовж усіх шоу, у відео вставках під час прямих ефірів, а також разом із колегою, ведучим Семом Квеком, вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття на офіційному каналі «Євробачення» на YouTube.

Нагадаємо, попри перемогу в «Євробаченні» українського гурту Kalush Orchestra, через війну конкурс перенесли до Великобританії. Але він пройде від імені України, за участі наших зірок та команди.

Півфінали конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, гранд фінал — 13 травня. Україну на конкурсі в Ліверпулі представить гурт TVORCHI. Хлопці автоматично потрапили до фіналу та мають обнадійливі прогнози букмекерів на перемогу.

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