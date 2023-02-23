Новий рік по буддійському календарю: лама розповів, кому пощастить у 2023-му

21 лютого настав Новий рік для всіх буддистів, які живуть за місячним календарем. Символом-талісманом року став Заєць, аналог Східного Кролика. До одних знаків він буде прихильним, а життя інших стане схожим на смугу перешкод.

Про це розповів астролог Єші Намжіл лама.

За національністю він бурят. Як відомо, представники цього народу проявили себе далеко не з кращого боку під час війни в Україні. Але, звичайно, дії купки покидьків, одурманених російської пропагандою, не повід ставитися негативного до всього народу або до всіх буддистів.

До того ж чимало буддистів живуть і в Україні. Можливо, комусь з них поради лами допоможуть зрозуміти, до чого варто готуватись у 2023 році.

Миша

Гарні новини для людей, які народилися під цим знаком. Серйозні проблеми зі здоров'ям обійдуть вас у цьому році синюватого Зайця стороною. Однак не поспішайте розслаблятися. Спочатку все ж таки доведеться боротися з проблемами, але всі вони в результаті принесуть тільки користь і навіть зроблять вас багатшими.

Корова (Бик)

Менш райдужний прогноз для Корови. Їхнє життя в найближчі 12 місяців буде схоже на смугу перешкод. Але згідно зі старим прислів'ям: «Терпіння і праця все перетруть». Є шанси виправити ситуацію. У це вірять і буддисти. Найважче доведеться тим, хто цю працю недолюблює і матеріально залежить від інших.

Тигр

Рік Тигра позаду, але впевненість у собі у тих, хто з'явився на світ під цим знаком, тільки зростає. Ваше друге ім'я — стабільність. Прекрасно будуть даватися монотонні справи та некваплива діяльність, які принесуть не менш стрімкий успіх у кар'єрі. Також чекають на приємні сюрпризи. Захоплюючись роботою, не забувайте про близьких. Єші Намжіл лама не рекомендує Тиграм у 2023 році вирушати у далеку дорогу й особливо здійснювати тривалі перельоти.

Заєць

З настанням року під покровительством свого знака необхідно бути вдвічі обережнішим. Біда ризикує з'явитися, звідки не чекаєш, тому не поспішайте приймати серйозні рішення та робити необачні вчинки. Із позитивного: Зайці сповнені енергії, креативних ідей та бажань. Вони прагнутимуть зробити якнайбільше, головне, кажуть астрологи — не перегоріти. Життя надасть багато можливостей збагатитися, але не менш важливо присвятити час здоров'ю.

Дракон

Стійкі та сильні Дракони будуть незвично чутливими та сприйнятливими, а іноді й надто дратівливими. Побережіть свої нерви! Розпорошуючись по дрібницях, можна забути про важливе. Найчастіше прислухайтеся до свого організму та відвідуйте лікаря. До речі, цього року ви маєте всі шанси стати відомим. Будь-яка дія Дракона матиме свій стиль та особливий шарм. Важливо! Стережіться людей, які спробують зробити вас залежними від когось чи чогось.

Змія

У активних, ділових Змій рік ніби забарвиться в чорно-білі смуги, але більшість зуміє вирвати якнайбільше вигоди з вдалого часу. Цього року вас тягтиме до рідних. І не дарма! Єші Намжіл лама радить близьким людям проводити час у їхній компанії. Успіх чекає на всіх, хто прагне вгору кар'єрними сходами. Нерідко їм доведеться виступати поручителями чи наставниками, що, безперечно, створить гарний імідж.

Кінь

Рік Зайця привнесе в життя людей під знаком Коня приплив сил, бажання мандрувати, пробувати нове та йти на авантюри. Рекомендується вести активний спосіб життя та більше рухатися. Це буде найкращою гарантією прожити 2023 рік із максимальною віддачею. Очікуються успіхи у великих справах. Оточення впевнено на 100%, що рано чи пізно ви досягнете поставленої мети. Реалізовані плани принесуть вигоду в угодах, а також сприяють купівлі нерухомості, житла, цінних паперів, техніки та іншого.

Вівця (Коза)

Цьому знаку благоволить удача Зайця. Все тому що їх характери дуже схожі: гнучкі, які вміють перешикуватися в потрібний момент, піти на компроміс. Однак часом не варто боятися долі. Вівцям варто спробувати ризикнути іноді й покластися на неї.

Мавпа

Мавпам на найближчі 12 місяців рекомендують відмовитись від екстриму. Загалом цей час буде для них непоганим. До більшості активних та наполегливих небо буде прихильним. Справи підуть у гору з настанням тепла. Є всі можливості виявити себе й стати більш умілими, досвідченими та успішними. Однак для цього, за словами буддистів, потрібно стабільно працювати на своєму місці.

Курка (Півень)

До Півня 2023 буде суворим. Значення мають навіть найменші помилки. Найважче доведеться романтикам та мрійникам. Навіть звичайні негаразди ризикують здатися нерозв'язними проблемами. Багатьом представникам цього знака доведеться переглянути погляди на життя, змінити орієнтири і навіть переступити через себе.

Собака

Не словом, а ділом. Ще одна мудрість від буддистських лам цього разу для Собак. Для того, щоб щастя множилося, а лиха оминали, потрібно більше працювати і менше часу витрачати на розмови. Згодом все налагодиться, і кожен займе своє місце.

Свиня

Порцію удачі Заєць приготував для Свиней. У їхніх руках будь-яка праця буде виходити. Цим людям можна сміливо братися за унікальні проєкти та пробувати себе у новому амплуа.

«Жити, як раніше, вже не вийде, — попереджає кожного про зміни Еші Намжіл лама. — Будьте м'якшими! Гордість і незалежність тільки нашкодять, будь то дружба, кар'єра чи любовні справи. Особливо важливо триматися разом з колективом: сім'єю, колегами, друзями, соратниками».

Раніше всесвітньо відомий астролог Кайл Томас розповів, для яких знаків зодіаку перший весняний місяць принесе переміни на краще.

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