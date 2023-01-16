У січні пухнастика не чекайте: коли насправді наступить рік Чорного Водяного Кролика

Більшість українців вважають, що рік Чорного Водяного Кролика настане 21 січня о 18:00. Але насправді цього дня настає китайський новий рік.



Панування Кролика розпочинається 4 лютого. Це відбувається на стику двох починань — Місячного нового року 22 січня та Сонячного нового року 4 лютого.



Про це в етері одного з YouTube-каналів розповів консультант китайської метафізики, астролог Давид Векуа.



За його словами, зараз люди ще живуть в енергії Водяного Тигра — називається вона Водяний бик. Це дуже повільна, в'язка, застигла енергія. Вона посилюється також впливом ретроградного Меркурія. Це стагнаційна енергія, коли більшість справ зупинилася, нове майже не розвивається.



За словами астролога, завжди перед активним рухом відбувається застій. А в лютому буде поштовх й в новий рік почнуть події розвиватися стрімко.



«Якщо говорити для України, — зазначив Векуа, — то військові дії поки будуть уповільнені, поступу вперед не буде, тому що енергія не підтримує агресивні дії».



За словами астролога, якщо розглядати карту заснування України (китайською вона називається Ба Цзі), то для України приходить енергія, яка називається Особистий руйнівник. Ця енергія стикається з роком заснування України, і в цей час можуть відбутися якісь фундаментальні зміни з приводу внутрішньої політики держави. Вони стосуватимуться політиків, держслужбовців, чиновників та всіх представників так званої «правильної влади».



Астролог припускає, що президент Зеленський оголосить «кінець епохи зубожіння». Цей буде посил усім, хто «вирішував питання» в Україні, тобто президент ставитиме їм умови.



Українці будуть і далі підтримувати президента й потребувати його, зазначив експерт. Також існує зворотний зв'язок — згуртованість українців наповнюватиме енергією главу держави.



За словами Векуа, рік Водяного Тигра був успішним для атаки України зовнішніми силами лише перші пів року. Тобто досягти успіху щодо захоплення України росія могла лише з лютого до липня 2022 року.



«Україна також пережила рік, коли енергії зійшлися так, що було порушено кордони України, а тепер вектор змінився й українці мають використовувати новий симбіоз енергій у новому руслі», — впевнений астролог.



Експерт також назвав 18, 19 та 30 січня несприятливими днями, в які не потрібно розпочинати нові справи.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, які кімнатні рослини любить Чорний Водяний Кролик, та як вони можуть залучити гроші до оселі.

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