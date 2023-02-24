Чемпіон світу та двічі чемпіон Європи Серхіо Рамос завершив кар'єру у збірній Іспанії (відео)

36-річний захисник Серхіо Рамос, який зайнявся торгівлею задля допомоги Україні, оголосив, що завершує кар'єру в збірній Іспанії. Таке рішення футболіст ухвалив після розмови із нинішнім головним тренером «Червоної фурії» Луїсом де ла Фуенте, який не розраховує на досвідченого виконавця.

«Прийшов час попрощатися зі збірною Іспанії. Нинішній головний тренер команди зателефонував мені та повідомив, що я не входжу до його планів, незалежно від того, як виступатиму або що робитиму у своїй кар'єрі, — написав Серхіо Рамос на своїй сторінці в Instagram. — Це кінець шляху, який, як я сподівався, триватиме якнайдовше і який закінчиться з кращим смаком у роті, нарівні з усіма успіхами, яких ми досягли з командою. Я щиро вважаю, що ця подорож заслуговувала на закінчення за моїм власним бажанням або через те, що мої виступи не відповідали рівню нашої збірної. Але ніяк не з питання віку чи інших причин, які, хоч я й не чув особисто, але точно відчував.

Я вдячний за всі ці роки та за вашу підтримку. Я йду з незабутніми спогадами, титулами, за які ми билися та святкували разом, і надзвичайною гордістю, яку я відчуваю як гравець збірної Іспанії з найбільшою кількістю матчів в історії команди. Ця емблема, ця футболка та ці вболівальники — усі ви зробили мене щасливим. Я продовжуватиму підтримувати свою країну із пристрастю людини, якій вдалося з гордістю представляти її 180 разів".

Зазначимо, що Серхіо Рамос розпочав свою кар'єру у збірній Іспанії в 2005-му, дебютувавши 26 березня (за чотири дні до свого 19-го дня народження) у товариському матчі проти Китаю. З того часу провів у складі «Червоної фурії» 180 матчів та забив 23 м'ячі, ставши чемпіоном світу в 2010-му та двічі чемпіоном Європи в 2008-му та 2012-му. Крім цього, на турнірі в Україні та Польщі саме Серхіо було визнано найкращим гравцем Євро-2012.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу та Європи на прізвисько Вантажівка пішов із футболу.

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