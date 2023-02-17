Чемпіон світу та Європи на прізвисько Вантажівка пішов з футболу (відео)

Колишній нападник збірної Іспанії, чемпіон світу та Європи Фернандо Льоренте оголосив про завершення професіональної кар'єри у віці 37 років.

«Чи вийду я знову на поле? Ні, це вже зрозуміло. Я підтримую форму, граючи в паддл (різновид тенісу. — Авт.)» , — наводить слова футболіста Sport Star.

Нагадаємо, що протягом кар'єри Льоренте на прізвисько Вантажівка (зріст потужного форварда — 195 см) виступав за «Атлетик», «Севілью», «Ювентус», «Тоттенхем», «Наполі», «Суонсі», «Удінезе» та «Ейбар». У складі туринців він двічі перемагав у чемпіонаті та Суперкубку Італії, ще раз завоював національний Кубок. У сезоні-2015/2016 Льоренте став переможцем Ліги Європи у футболці «Севільї». З «Тоттенхемом» та «Ювентусом» іспанець двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів, але обидва рази його команди поступилися. У складі збірної Іспанії нападник провів 24 матчі та забив 7 м'ячів, вигравши ЧС-2010 та Євро-2012.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» та збірної України завершив кар'єру у 33 роки.

Фото marca.com

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