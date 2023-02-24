«Думаю, китайці вирішать з’їсти росію, яка вже сьогодні лягає під них повністю. Все це станеться у цьому році», — Віктор Андрусів

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, який мобілізувався в ЗСУ, проаналізував «мирний план», запропонований Китаєм, зазначивши, що ця країна перейшла з мовчазної підтримки рф до відкритого проросійського нейтралітету.

«Чому мирні ініціативи Китаю є доказом наших успіхів, — пише Віктор Андрусів у соцмережах. — У перші дні Китай мовчки аплодував росії і публічно виправдовував агресію аргументами про провокації Заходу. А сьогодні ми отримали 12 пунктів мирного плану, які скоріше прагнуть зберегти здобуте статус-кво. Тобто Китай пройшов еволюцію від мовчазної підтримки до відкритого проросійського нейтралітету.

Насправді, я думаю, що між китайцями і росіянами існувала змова. Скоріше за все неформально росіяни узгоджували свої плани захопити Україну з китайцями, які в свою чергу мали перейти до військового повернення Тайваня. Після цього дві країни з метою легалізації своїх захоплень мали оголосити новий світовий порядок і «обламати» Захід, що для них обох є ідеологічною метою.

Коли ми почали громити російські колони і «сво» потрапило у катастрофічну ситуацію, китайці явно офігіли. До такого сценарію вони не були готові, тому на якийсь момент взагалі випали з публічного поля. Далі вони побачили можливості поживитися на росії і активно почали їх прижимати по дешевій нафті. Але геополітично розгром «сво» зупинив військові амбіції Китаю. Влітку їм довелося спасувати щодо візиту Пелосі на Тайвань, а потім взагалі заявити, що будуть готові до 25 року.

Тому зараз китайці прийшли до нової вигідної стратегії — статус-кво завоювань. Заморозка конфлікту і збереження навіть захоплених територій — хороший прецендент для Китаю. Він буде свідчити, що Захід дав слабину, що з інтересами агресора будуть рахуватися.

Хороші новини полягають у тому, що на Заході це добре розуміють. Китай до війни в Україні визнавався більшою загрозою, ніж росія, у США. Про це і зараз продовжують говорити багато американських експертів. Тому західні політики чудово розуміють, що війна в Україні — це не тільки про перемогу над росією, а й стримування китайських амбіцій.

Вся ситуація прийде до точки, в якій китайці будуть змушені або відступити, або отримати Холодну війну, санкції та блокування. Я думаю, що вони відступлять і вирішать з'їсти росію, яка вже сьогодні лягає під них повністю. Все це станеться у цьому році.

Не буду вам передавати ці 12 пунктів мутної води, суть яких компіляція всього, що вони говорили цілий рік. Ось коротко про основне:

1. Почати переговори негайно. Тобто Китай підігрує росії в тому, щоб почати переговори без виведення військ, і таким чином спробувати заморозити вже захоплені території. Це важливий сигнал, що насправді росія хотіла б залишитись хоча б з тим, що вдалось захопити. Тобто вони самі не вірять в можливість захопити більше.

2. Військові блоки ні-ні-ні. Китай заявляє, що військові блоки це погано, а їхнє розширення загрожує безпеці. Фактично, знову підігрує росії в її первинних вимогах не допустити розширення НАТО

3. Ядерна безпека дуже важлива. Це можливо єдине цінне для нас в цьому плані. Заклики Китаю дотримуватись ядерної безпеки на АЕС і не поглиблювати конфлікт до ядерної зброї — це сигнал росії, що для нього це червона лінія.

4. Односторонні санкції — це погано. Пункт, який стосується тільки самого Китаю, оскільки він побоюється санкцій щодо себе.

Грубо кажучи це все, що є цікавого в цьому плані".

Фото із соцмереж

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