Троє нардепів від «ОПЗЖ» відмовилися від мандатів

Невдовзі після того, як Верховна Рада позбавила депутатських мандатів представників «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна, які були також позбавлені українського громадянства, заяви про складання мандатів написали ще три представники цієї політсили.

Як повідомляє «Суспільне», заяви написали Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, а також Олег Волошин. Цю інформацію підтвердив колишній співголова фракції та партії Юрій Бойко.

Нагадаємо, що восени минулого року громадянства України та мандатів позбулися депутат від «ОПЗЖ» Вадим Рабинович та нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковський.

Фото з Вікіпедії

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