Кривдник «Дніпра-1» та «Динамо» зіграє з колишнім клубом Ярмоленка: жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій
У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні слідом за жеребкуванням 1/8 фіналу Ліги Європи, де свого суперника дізнався донецький «Шахтар», було складено пари аналогічної стадії ще одного єврокубка — Ліги конференцій. Зокрема своїх суперників дізналися кривдник «Дніпра-1» та «Динамо», кіпрський АЕК, а також тираспольський «Шериф», за який виступає український воротар Максим Коваль.
Нагадаємо, що путівки до чвертьфіналу турніру оскаржать вісім переможців стикових матчів та стільки ж клубів, які виграли групи Ліги конференцій.
Повністю пари 1/8 фіналу Ліги конференцій виглядають так:
АЕК (Кіпр) — «Вест Хем» (Англія)
«Фіорентина» (Італія) — «Сівасспор» (Туреччина)
«Лаціо» (Італія) — АЗ (Нідерланди)
«Лех» (Польща) — «Юргорден» (Швеція)
«Базель» (Швейцарія) — «Слован» (Словаччина)
«Шериф» (Молдова) — «Ніцца» (Франція)
«Андерлехт» (Бельгія) — «Вільярреал» (Іспанія)
«Гент» (Бельгія) — «Істанбул Башакшехір» (Туреччина)
Додамо, що фінал цьогорічного розіграшу турніру пройде 7 червня у Празі на «Еден Арені».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» без Довбика не зміг забити АЕКу та вилетів із Ліги конференцій.102
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