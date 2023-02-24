Кривдник «Дніпра-1» та «Динамо» зіграє з колишнім клубом Ярмоленка: жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні слідом за жеребкуванням 1/8 фіналу Ліги Європи, де свого суперника дізнався донецький «Шахтар», було складено пари аналогічної стадії ще одного єврокубка — Ліги конференцій. Зокрема своїх суперників дізналися кривдник «Дніпра-1» та «Динамо», кіпрський АЕК, а також тираспольський «Шериф», за який виступає український воротар Максим Коваль.

Нагадаємо, що путівки до чвертьфіналу турніру оскаржать вісім переможців стикових матчів та стільки ж клубів, які виграли групи Ліги конференцій.

Повністю пари 1/8 фіналу Ліги конференцій виглядають так:

АЕК (Кіпр) — «Вест Хем» (Англія)

«Фіорентина» (Італія) — «Сівасспор» (Туреччина)

«Лаціо» (Італія) — АЗ (Нідерланди)

«Лех» (Польща) — «Юргорден» (Швеція)

«Базель» (Швейцарія) — «Слован» (Словаччина)

«Шериф» (Молдова) — «Ніцца» (Франція)

«Андерлехт» (Бельгія) — «Вільярреал» (Іспанія)

«Гент» (Бельгія) — «Істанбул Башакшехір» (Туреччина)

Додамо, що фінал цьогорічного розіграшу турніру пройде 7 червня у Празі на «Еден Арені».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» без Довбика не зміг забити АЕКу та вилетів із Ліги конференцій.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram