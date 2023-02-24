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«Шахтар» дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи: підсумки жеребкування

13:21 24 лютого 2023
Шахтар Донецьк

У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, куди пробився донецький «Шахтар» завдяки драматичній перемозі в серії пенальті над французьким «Ренном».

Згідно з регламентом, суперником «гірників» мав стати один із клубів-переможців групового етапу Ліги Європи. У підсумку підопічні Ігора Йовічевіча поведуть боротьбу за вихід до чвертьфіналу з голландським «Фейєноордом». Перший матч пройде у Варшаві 9 березня, поєдинок-відповідь — 16 березня на полі суперника.

За підсумками жеребкування було складено інші пари 1/8 фіналу:

«Уніон» (Німеччина) — «Юніон Сен-Жіллуа» (Бельгія)

«Севілья» (Іспанія) — «Фенербахче» (Туреччина)

«Ювентус» (Італія) — «Фрайбург» (Німеччина)

«Байєр» (Німеччина) — «Ференцварош» (Угорщина)

«Спортинг» (Португалія) — «Арсенал» (Англія)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Бетис» (Іспанія)

«Рома» (Італія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія)

Додамо, що фінал Ліги Європи-2022/2023 пройде 31 травня у Будапешті на «Пушкаш Арені».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час матчу Ліги Європи вболівальник напав на воротаря «Севільї» Марка Дмитровича та отримав блискавичну відповідь.

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