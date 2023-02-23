«Дніпро-1» без Довбика не зміг забити АЕКу та вилетів із Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 23 лютого, «Дніпро-1» провів у словацькому Кошице матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЕКу. Нагадаємо, у першому поєдинку в Ларнаці підопічні Олександра Кучера мінімально поступилися (0:1) .

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

«Дніпро-1» (Україна) — АЕК (Кіпр) — 0:0

«Дніпро-1»: Валеф, Хайнер (Когут, 73), Сваток, Сарапій, Амаш, Бабенко, Рубчинський (Танчик, 46), Піхальонок, Бланко (Кононов, 90), Пеглоу (Назаренко, 84), Гуцуляк.

Перший матч — 0:1

Перед матчем дніпряни зазнали серйозної втрати — через травму кісточки з гри вибув один із найкращих бомбардирів нинішнього турніру (5 забитих м'ячів, на один більше лише у Луки Йовича з «Фіорентини») Артем Довбик.

Відсутність лідера передньої лінії, безумовно, далася взнаки на атакуючих діях номінальних господарів, при цьому футболісти «Дніпра-1» компенсували це величезним бажанням. У перші хвилини особливо активним був Піхальонок, який кілька разів потривожив воротаря дальніми ударами, але безрезультатно. Біля протилежних воріт футболісти команди з Кіпру, у стартовому складі якої не вийшло жодного представника цієї країни, також «створювали вітер», але з тим самим успіхом.

Загалом по гостях було помітно, що основну ставку в матчі вони роблять на захисті власних воріт, що дозволить утримати мінімальну перевагу за підсумками першого поєдинку. «Дніпру-1» необхідно було обов'язково забивати, щоб розраховувати на позитивний результат, і підопічні Олександра Кучера продовжили шукати свій шанс після перерви. Близьким до того, щоб забити такий необхідний гол, був бразилець Пеглоу, але його удар із дальньої дистанції прийняла на себе стійка. Як не пощастило і Гуцуляку, який замикав навіс із лівого флангу — м'яч пролетів поряд зі стійкою.

З тим же успіхом дніпряни продовжували атакувати до самого фінального свистка, який зафіксував нульову нічию, що була для підопічних Олександра Кучера рівносильна поразці. Таким чином, «Дніпро-1», не забивши у двох матчах АЕКу, припинив виступ у єврокубках.

В інших матчах-відповідях 1/16 фіналу Ліги конференцій зафіксовано такі результати: «Партизан» (Сербія) — «Шериф» (Молдова) — 1:3 (перший матч — 0:1); «Клуж» (Румунія) — «Лаціо» (Італія) — 0:0 (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги Європи «Ренн» — «Шахтар».

Фото СК «Дніпро-1»

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