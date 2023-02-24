«Пам'ятаю страх»: дружина Олексія Резнікова, телеведуча Юлія Зорій про початок війни

Рік тому Україна прокинулася не від звичних будильників та побажань доброго ранку, а від вибухів та слів, в реальність яких не хотілося вірити — «почалася війна». Когось вона застала підготовленим, з тривожною валізкою в коридорі, а когось — зненацька в теплій постелі. Та, безперечно, цей ранок став найстрашнішим в житті кожного українця, адже до війни неможливо бути готовим. В річницю початку повномасштабної війни росії проти України, ведучі «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлія Зорій та Сергій Лиховида пригадали, що відчували в той момент.

«Які спогади про цей ранок? — замислюється дружина міністра оборони України Олексія Резнікова Юля Зорій, яка нещодавно натякала на весілля в Криму. — Хоч як не хочеться згадувати, та досі памʼятаю той страх. Мені в житті так страшно не було ніколи. Того ранку Олексій швидко поїхав на роботу, сказавши мені: „путін почав війну“. Я була абсолютно розгублена і не дуже розуміла взагалі, що робити. Мені здавалося, що все якось швидко вирішиться: бомби перестануть вибухати, ці звуки, від яких здригалися вікна і стіни, зникнуть».

Її колега по ранковому етеру Сергій Лиховида в той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, їхав якраз на роботу.

«Я памʼятаю, як я сидів в машині, їдучи на ранковий ефір 24 лютого, а в мене земля провалюється з-під ніг, — каже Сергій. — Памʼятаю, які всі були розгублені і сумні у студії, хоча зазвичай зранку усі привітні і веселі. Згадую ефір, коли ми з Павлом Казаріним, звертаючись до мільйонної аудиторії, починали програму зі слів: «Почалася війна».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» військкор Євгенія Китаєва розповіла про роботу на фронті.

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