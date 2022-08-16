Дружина міністра оборони Юлія Зорій натякнула на весілля в Криму

Відома телеведуча та психолог Юлія Зорій уперше за майже шість місяців війни вийшла в ефір на телебаченні. Дружина міністра оборони Олексія Резнікова стала гостею «Сніданку з 1+1» і розповіла, як їй живеться під час повномасштабного російського вторгнення, про що говорять із чоловіком удома та коли планують зіграти весілля.

За словами Юлії, вона залишається у Києві, підтримує чоловіка. Вдома вони намагаються не говорити про роботу.

«Він просить не говорити про роботу. Якщо мене цікавлять якісь суперечливі моменти, є якась інформація, він роз'яснює. Він і так весь час на телефонах постійно щось вичитує, багато інтерв'ю… Він може мені показати якийсь текст, попросити подивитись якесь інтерв'ю, дати свою оцінку. Але, загалом, я в це не лізу. Людина приходить додому просто фізично, але все одно головою вона на роботі», — поділилася Зорій.

Вона каже, що справді почувається, як за кам'яною стіною. Крім того, Олексій Резніков знаходить способи, як відволікти її від тривожних думок. Юлія каже, що ніколи не бачила Олексія без посмішки та гарного настрою.

«Він завжди налаштований, хоч би що відбувалося — у нього немає проблем. Тобто немає такого, що він би не міг вирішити. І я — людина, яка весь час як «міністерство паніки та істерики». Я кажу йому: «Дякую, що ти такий», — зізналася Зорій.

Вона мріє про весілля після перемоги. Каже, що у 2020 році на кордоні з Кримом відбувся розпис, а от урочисто відзначити цю подію так і не вдалося через зайнятість та карантинні обмеження. Зорій натякнула, що весілля може відбутися у звільненому Криму.

«Я ніколи не була у Криму… Можливо, можемо собі святкування там візуалізувати», — зазначила Юлія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля дизайнера Лілії Літковської та колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

А екс-ведучий «Орла та Решки» Євген Синельников зіграв весілля у своєму будинку в Бучі.

Фото: instagram.com/yulia_zoriy

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