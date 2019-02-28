Никто и не заметил: лидер мирового биатлона признался в обмане (фото)

Спорт

Безоговорочный лидер общего зачета Кубка мира по биатлону 25-летний Йоханнес-Тингнес Бе признался в неспортивном поступке во время гонки преследования на этапе в американском Солт-Лейк-Сити. Как оказалось, на последней стрельбе норвежец выполнил не пять выстрелов, а… четыре, чего, кстати, никто не заметил.

К чести спортсмена, сразу после финиша (четвертое место) норвежец обратился в Международный союз биатлонистов (IBU) и сообщил, что на заключительной «стойке» схитрил, досрочно рванув на штрафные круги. При повторном просмотре трансляции это было подтверждено.

Кстати, неиспользованный патрон был найден в магазине винтовки Бе еще после окончания гонки, но из-за недопонимания внутри судейской бригады делу не был дан ход.



В итоге результат Йоханнеса Бе в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити был аннулирован (43 очка, полагавшиеся норвежцу за четвертое место, не будут начислены). Младший из братьев Бе также согласился передать призовые в размере 7 тысяч евро для распределения среди спортсменов, финишировавшим следом за ним.

«Мы знаем Йоханнеса и его отношение к принципам фэйр-плей, так что мы были уверены в том, что он захочет сохранить целостность наших соревнований.

Уверены, что достигли наилучшего возможного урегулирования этой проблемы благодаря готовности Йоханнеса действовать в интересах спорта: никакой дисквалификации, но очки и призовые деньги, заработанные в гонке, будут возвращены", — заявил спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг.

«Это дело для меня закрыто. На месте я сразу же обратился к организаторам и признал, что нарушение правил произошло по моей ошибке. Хочу отметить, что не получил бы никакого наказания, если бы не сознался. Я хочу, чтобы IBU сделал все, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем.

Всегда нелегко отказываться от кубковых очков, но я надеюсь, что другие спортсмены найдут мотивацию и силу быть честными, как я, в духе фэйр-плей. И они смогут взять ответственность за свои ошибки в тех случаях, когда IBU не сможет положиться на решения судей", — цитирует Йоханнеса Бе официальный сайт IBU.

*Йоханнес Бе и его знаменитый брат-биатлонист — олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Тарьей Бе

Кстати, после вычета очков в активе Бе осталось 936 баллов, и даже в этой ситуации вряд ли кто-то помешает биатлонисту совершенно заслуженно завоевать по итогам сезона Кубок мира (он опережает идущего вторым россиянина Александра Логинова на 291 очко).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская биатлонистка Юлия Журавок стала вице-чемпионкой Европы.

Фото IBU



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