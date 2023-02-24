Днями у російських ЗМІ з'явилася інформація, що зірку «Моєї прекрасної няні» виписали з приватної московської клініки, де вона з вересня минулого року проходила чергове лікування від наслідків гліобластоми головного мозку. Одне із пропагандистських видань вийшло на зв'язок із лікарем артистки, який уперше розповів про революційний метод, що, імовірно, застосовували і до актриси.

«Про Анастасію я нічого говорити не збираюся, — одразу попередив журналістів учений-нейрохірург Олексій Кривошапкін, — Ось зараз я щойно спілкувався з пацієнткою, у якої діагноз гліобластома вже 12 років. І коли я виписую хворих, які почуваються цілком здоровими людьми, це завжди велике щастя».

Метод зі складною назвою «інтраопераційна балонна електронна брахітерапія», грубо кажучи, являє собою «випалювання» радіацією ракових клітин, які залишилися після хірургічного видалення пухлини. При цьому фахівець попередив, що кожен випадок захворювання індивідуальний, але за останні роки вони серйозно досягли успіху у вивченні гліобластом і стали краще їх розуміти. Поки що російські лікарі застосовують цей метод лікування тільки в найважчих випадках, після рецидиву. І це дає змогу на роки подовжити життя хворих, бо пацієнти з традиційним лікуванням живуть набагато менше, і якість їхнього життя значно гірша, вважають російські лікарі.

Крім того, фахівець відзначив дорожнечу такого лікування. За його словами, до цього були розмови про надання квот, однак цього так і не відбулося.

Нагадаємо, із середини серпня 2019 року Анастасія Заворотнюк, яка за рік до того народила доньку Мілу від фігуриста Петра Чернишова, припинила брати участь у театральних постановках. Восени близьке оточення актриси заявило, що актриса проходить курс лікування.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram