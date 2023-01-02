Залишила онкохвору матір: дочка Заворотнюк виїхала з чоловіком в ОАЕ

Вже кілька місяців зірка «Моєї прекрасної няні» Анастасія Заворотнюк перебуває у приватній онкологічній клініці в центрі москви. За її лікування близькі акторки заплатили 500 тисяч рублів: з цих грошей оплачуються процедури, операції та медикаменти, повідомляють російські ЗМІ. Дочка актриси Анна, яка віддано доглядала за мамою, нещодавно залишила росію. Раніше дівчина прагнула завжди бути біля хворої матері. Тепер же Анна вирішила виїхати разом із чоловіком у Дубай, де обранцеві дочки актриси запропонували роботу. Поки мама залишається у клініці, Анна нічим не може їй допомогти.

У Дубаї в чоловіка Заворотнюк намітилися хороші кар'єрні перспективи. До того ж Анна зізналася підписникам, що завжди хотіла провести зиму в теплому кліматі, на березі моря. Але переїзд не склався від самого початку. Спершу Анна поскаржилася у соцмережах, що ніяк не може знайти відповідну квартиру. Через росіян, які заполонили Дубай, ціни на оренду різко злетіли. Дочка актриси подивилася кілька варіантів, але жоден їй не сподобався.

Ще однією проблемою стало здоров'я. Анна сподівалася, що в теплому кліматі вона зміцнить імунітет, але вийшло навпаки — дівчина постійно застуджується.

«Знову мене продуло, сьогодні стало гірше. Немає сил, дуже втомлююся — мені здається, це з хворобою пов'язано. Але я жива, — повідомила Анна підписникам. — Борюся з вітром. Поки зазнаю повного фіаско. Сьогодні прокинулася з новим голосом — щось середнє між баритоном і басом. А хворіти ніколи».

26-річна Заворотнюк не називає ім'я свого чоловіка й тільки згадує, що в Дубаї у нього є бізнес. Що за бізнес, Анна теж приховує. Дочка Заворотнюк — завзята мандрівниця. Вона часто літає за кордон, де вивчає нові місця і знімає контент для свого блогу.

Раніше колишній чоловік Заворотнюк розкрив секрет онкохворої актриси.

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