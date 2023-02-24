В Україні заборонять заарештовувати гроші боржників: Кабмін назвав умови

В Україні, де деяким жителям надходять «досудові попередження» від «Київоблгаз збуту» через непідтверджені борги, уряд хоче заборонити стягнення та накладення арешту на кошти боржника, якщо такі кошти надійшли як державна чи благодійна допомога. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні Уряд підтримав законопроєкт, який має полегшити стан українців з числа вразливих категорій і захистити їх у складній фінансовій ситуації. Пропонується заборонити державним і приватним виконавцям стягувати та накладати арешт на кошти боржників-фізичних осіб, якщо людина отримала ці кошти як цільову допомогу від громадських, благодійних чи міжнародних організацій. Це стосується у тому числі й допомоги на проживання, яка виплачується внутрішньо переміщеним особам», — йдеться у повідомленні.

Законодавча ініціатива від уряду пропонує накласти заборону у сфері виконавчих проваджень на період воєнного стану і 30 днів після його припинення.

«Не можна в людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом для існування найбільш незахищених! Це треба усвідомлювати. Сподіваюсь на розуміння та підтримку з боку парламентарів. Закликаю народних депутатів впровадити цю ініціативу якнайшвидше!» — звернулася до народних депутатів віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Як писали «ФАКТИ», у 2023 році в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. Уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону вирішити питання щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

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