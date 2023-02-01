Тарифи на комуналку можуть підвищити вже навесні, але це лише збільшить борги населення, — експерт

У 2023 році в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. Уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону вирішити питання щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Зокрема, навесні може змінитись вартість електрики. Планується перегляд граничних цін, але поки що рішення не прийнято.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«У нас є закон, який підписаний та працює, згідно з яким тарифи на тепло та гарячу воду, а також газ та розподіл газу не зростатимуть під час війни та пів року після неї. Тобто тут у нас є чітке законодавче обмеження. Враховуючи, що була заява глави НКРЕКУ, а вони мають прямий вплив на тарифи на електроенергію, тобто вони своїм рішенням можуть ухвалити рішення про зростання тарифів на електроенергію та воду як для бізнесу, так і для побутового споживача. Але чи зростатимуть тарифи, поки немає жодних гарантій», — сказав експерт.

На його думку, підвищення тарифів на комунальні послуги великої користі державі не принесе, оскільки через це зросте лише заборгованість населення.

Як приклад він наводить Харків та Харківську область.

«У Харкові відсоток оплати за комунальні послуги трохи більший за 40%, а в області — трохи більший за 10%. Тобто підвищення тарифів не вирішить жодної проблеми», — сказав експерт.

Попенко погоджується з тим, що потрібно ремонтувати обладнання, платити зарплати робітникам, але вважає, що жодна країна у світі через підвищення тарифів не провела модернізацію житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, навіть під час війни українцям радять не накопичувати борги, а платити за комуналку. Якщо немає можливості заплатити за ЖКП, юристи радять укласти договір про реструктуризацію боргу.

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