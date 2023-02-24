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Суспільство та люди

Співробітників університету МВС в Одесі звільнили за знущання над курсантом (відео)

19:42 24 лютого 2023
Булінг

В Україні спалахнув черговий скандал через булінг. Трьох співробітників одеського університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта, повідомляє Думська.

Приводом стало оприлюднене відео, на якому троє співробітників змушують одного з курсантів присідати на плацу в якості покарання за скоєне порушення. Нібито майбутній правоохоронець поставив сушитися взуття на підвіконня в кімнаті.

Як повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ, у виші проходить службове розслідування, правомірність дій уже колишніх співробітників перевіряє відділ внутрішньої безпеки Національної поліції. Усі зібрані матеріали будуть передані до ДБР.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запровадили штрафи за цькування та приниження співробітників на роботі.

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