Будьте собою і не зважайте на критику сторонніх людей: гороскоп від Анжели Перл на останню суботу зими

В останню суботу зими на представників більшості знаків зодіаку чекає гарний настрій, позитив, любов та багато інших приємних речей, вважає астрологиня Анжела Перл.

Але сьогодні не варто звертати увагу на критику з боку сторонніх людей та озиратися в минуле. Будьте собою, і життя допоможе вам, упевнена Перл.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня за що б не взялися Овни, все в них виходитиме, причому дуже успішно. А на критику оточення не варто зважати. Навіть якщо, зрештою, результати роботи не задовольнять, Овни отримають колосальний досвід, який їм знадобиться у майбутньому. А ввечері з'явиться шанс провести час з друзями, гарненько розслабитися та відпочити.

Телець (20 квітня — 20 травня)

У цей день Тельцям доведеться багато думати. Відповіді на багато питань доведеться шукати у глибині себе, причому знайти їх буде надто важко. Але інтуїція багато в чому допоможе і підкаже, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації. Якщо відбудеться зустріч зі знайомими, то можна буде обговорити важливі питання та запозичити чужий досвід. Експерименти цього дня виявляться вдалими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Впевненість Близнюків у цей день зашкалює. Завдяки оптимізму жодних страхів не буде. І такий підхід дозволить досягти гарних результатів у роботі. На порожні розмови не рекомендується витрачати свій час, а сперечатися тим більше. З близькими людьми цього дня нелегко порозумітися. Але гумор допоможе залагодити ситуацію.

Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє бути вдалим. Енергії у Раків більш ніж достатньо, їм не можна сидіти склавши руки. З'явиться можливість вирішити як свої, так і чужі проблеми, допомогти людям, дати хорошу пораду. Раки можуть навіть знайти нових союзників. Ризикувати заради отримання хорошого результату цього дня не можна. А ось піти на шопінг цілком можна. Придбання будуть вдалими.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для досягнення добрих результатів Левам потрібні помічники. Тому з самого ранку слід почати шукати їх у своєму оточенні. Як не дивно, але серед помічників можуть бути люди, які раніше не цікавилися справами Львів. За правильного відношення вони відразу ж стануть на бік представників цього знаку зодіаку. Дозволяється скласти плани на майбутнє.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Серйозний підхід до справ може в цей день викликати здивування. Люди думатимуть, що Дів цікавлять лише свої власні цілі — й не більше. З цієї причини багато хто триматиметься від них трохи далі. Але потім оточення і побачить інший бік монети та оцінить старання Дів. Та й перед їхньою чарівністю ніхто встояти не зможе. Можуть з'явитися нові ідеї, втілити які буде не так легко.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Якщо відразу ж не визначитися зі своїми цілями та пріоритетами, то Терези ризикують даремно витратити час. Тільки впевненість у собі та оптимізм допоможуть досягти хороших результатів. Вірні однодумці будуть зовсім не зайвими. Оскільки Терези дуже швидко навчаються, можна навіть взятися за якусь нову справу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Не все буде легко даватися, але шанси на успіх все ж таки є. Вміння впливати на людей у цей день стане в нагоді. Однак при цьому не можна зловживати цим талантом. Рекомендується відразу себе настроїтися на взаємовигідну співпрацю з партнерами. Очікуються грошові надходження, які дозволять зробити нові покупки, про які давно мріяли Скорпіони.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці надто поспішають досягти своїх цілей, і в результаті ризикують допустити чимало помилок. Потім доведеться їх виправляти та витрачати на це чимало часу. Тому рекомендується виявляти передбачливість. Потім Стрільці самі собі подякують за цю якість. Рекомендується покласти край суперечкам з оточенням. Слід бути готовим діяти самостійно, адже ніхто не допомагатиме.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для спілкування та нових знайомств. Щоб сподобатися людям, Козорогам навіть зусиль докладати не доведеться. Вдасться знайти застосування деяким талантам. Зрештою люди почнуть поважати Козорогів ще більше. З'явиться можливість порадувати себе та близьких, зробити їм подарунки.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У цей день не рекомендується сваритися з оточенням. Ні до чого хорошого це не приведе. А дехто зовсім відвернеться від Водоліїв. Якщо зберегти взаємну повагу, то конфліктів не станеться. У сфері фінансів можуть виникнути деякі проблеми. Але вони мають тимчасовий характер, тому скоро все налагодиться.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День виявиться дуже насиченим, і навіть відкриються нові можливості. А в деяких Риб взагалі з'явиться шанс зайнятися тим, про що вони давно мріяли. В оточенні знайдуться люди, які готові поділитися своїм досвідом. Цього дня Риби можуть укласти вигідні угоди, навіть якщо вони раніше не займалися комерцією.

Нагадаємо, відомий астролог Кайл Томас розповів, для яких знаків зодіаку березень стане найщасливішим та найвдалішим місяцем у 2023 році.

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