Путін дійсно вважає себе новим Петром I: про що ЗМІ розповіли в оточенні диктатора

До річниці повномасштабного військового вторгнення росії в Україну багато провідних західних видань підготували спеціальні аналітичні публікації чи розслідування, присвячені причинам цієї агресії. Газета The Financial Times на умовах анонімності поговорила з шістьма представниками найближчого оточення путіна, щоб зрозуміти, як ухвалювалися рішення щодо України.

Видання стверджує, що рішення про початок «спеціальної військової операції» було прийнято настільки вузьким колом, що багато високопосадовців кремля, членів кабінету міністрів та представників російської бізнес-еліти дізналися про вторгнення, коли воно вже почалося, і не могли повірити у те, що відбувається.

Одне із джерел FT заявило, що навіть Сергій Лавров дізнався про все за дві години до початку «спецоперації». А коли міністру закордонних справ росії почали дзвонити і писати стривожені олігархи, намагаючись отримати роз'яснення, Лавров відповів коротко: «У путіна три порадники — Іван Грозний, Петро І та Катерина Велика».

«І це правда. путін дійсно вірить у все, що говорить про сакральність і Петра I. Він думає, що увійде в історію як Петро Великий», — сказав FT один із колишніх високопоставлених представників кремля.

«Сталін був лиходієм, але гарним управлінцем, і йому було зовсім неможливо збрехати. А путіну ніхто не може сказати правди. Людина, яка нікому не довіряє, починає спиратися на думку дуже вузького кола людей. І ці люди йому брешуть», — стверджує другий співрозмовник британської газети.

Тепер путін намагається знайти виправдання своєму рішенню про вторгнення. Він переконує не лише своє оточення, а й самого себе в тому, що вибору не було.

«Він каже своєму оточенню, що, так, ми виявилися зовсім не готовими до війни. В армії хаос, промисловість у занепаді. Але краще зрозуміти це зараз і таким чином, а не тоді, коли нас завойовуватиме НАТО», — розповіло одне із джерел.

Щодо брехні, яку йому постійно говорять найбільш наближені, то найяскравішим доказом є історія з Віктором Медведчуком.

«Медведчук запевняв путіна, що Україна готова впасти в обійми росії. Але в москві багато хто знав — якщо Медведчук каже, що йде дощ, то за вікном яскраво світить сонце. Як можна було робити щось серйозне на підставі того, що каже Медведчук!» — заявив один із співрозмовників.

А тепер, після року війни, путін опинився ще в більшій ізоляції від своїх підлеглих, ніж раніше. І ті, хто хочуть і надалі користуватися його прихильністю, брешуть знову і знову.

Цікавий момент повідомив британській газеті один із співрозмовників. Вважалося, що одним із головних ініціаторів «спецоперації» був Микола Патрушев. Однак, як стверджує джерело, Патрушев на засіданні радбезу за три дні до вторгнення просив президента не поспішати.

«Він знав, у якому жалюгідному стані перебуває армія, і намагався донести це до путіна. Але путін був надмірно самовпевнений. Він знає краще за своїх радників, так само як Гітлер знав усе краще за своїх генералів», — заявило джерело.

Ще один важливий момент — двоє із шести співрозмовників стверджують, що путін відмів можливість застосування ядерної зброї у війні з Україною. За їхніми словами, він зрозумів, що навіть обмежене тактичне використання не принесе росії користі в цій війні, а радіохмара потрапить на російську територію.

Виходячи з усієї інформації, співрозмовники FT упевнені, що путін абсолютно готовий до затяжної війни. Він вірить, що росія знайде способи витримати економічний тиск.

Тому він змінив риторику, коли звертається до простих росіян. Брехати їм, що війна не торкнеться більшої частини населення країни, вже неможливо. Це було прийнятно у перші місяці після вторгнення, коли життя більшості громадян продовжувало йти звичайним порядком. Тепер путін вимовляє гучні слова про мобілізацію сил і необхідність загального єднання перед західною загрозою. І це ідеально співвідноситься з його вірою у власну історичну місію.

Раніше британська газета The Times назвала трьох осіб, які найбільше вплинули на рішення диктатора-вбивці розпочати війну в Україні 24 лютого 2022 року.

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