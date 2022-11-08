Стало відомо, хто вплинув на рішення путіна напасти на Україну: The Times назвала три прізвища

Британська газета The Times, яка раніше попереджала про ймовірність застосування путіним ядерної зброї, назвала трьох людей, які найбільше вплинули на рішення диктатора-вбивці розпочати війну в Україні 24 лютого 2022 року. Це люди з найближчого оточення російського президента. Саме Микола Патрушев — секретар Ради безпеки росії, Олександр Бортніков — директор ФСБ, і Юрій Ковальчук — олігарх і друг путіна, великий акціонер банку «Росія» — переконували кремлівського диктатора в необхідності вторгнення в Україну. The Times повідомляє, що міністр оборони Сергій Шойгу мав бути лише «хитким виконавцем» у цьому пазлі. За інформацією агентства УНІАН, більшість представників російської еліти навіть не підозрювали, що путін може втілити в життя свої плани щодо вторгнення в Україну. Вони розцінили слова свого президента як «блеф».

Олександр Бортніков познайомився з путіним під час служби в КДБ у Ленінграді. У 2022 році, після початку вторгнення в Україну, Олександр та його син Денис, який обіймає посаду віцепрезидент в одному з найбільших російських державних банків, потрапили під спеціальні санкції США.

Микола Патрушев — одна з найбільш довірених осіб володимира путіна. Він працює з ним з 1970-х років — ще з часів КДБ. Очолював ФСБ з 1999 по 2008 рр. Саме він брав участь у химерному засіданні Ради безпеки росії, за три дні до вторгнення в Україну, про визнання незалежності Донецької та Луганської республік. Російський президент назвав його своїм можливим наступником.

Юрій Ковальчук — фізик за освітою. Завдяки дружбі з путіним та іншими олігархами він став одним з найважливіших людей в росії. З 2004 року Ковальчук є головою правління та основним акціонером банку «Росія», одного з найбільших комерційних банків рф. Він також є співвласником «Озона», одного з улюблених гірськолижних курортів путіна. Загалом його компанії придбали активи, зокрема, у газовому, страховому та рекламному секторах.

Нагадаємо, в адміністрації США заявили, що російські генерали вже обговорювали застосування ядерної зброї в Україні.

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