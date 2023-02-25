Деяких водіїв змусять «перездавати на права» кожні 15, 10 та 5 років: що відомо

Водіїв транспортних компаній зобов’яжуть кожні п’ять років підтверджувати свої водійські права. Про це заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко заявила на конференції «Інфраструктурний день».

За її словами, це буде закріплено законом, адже саме така практика нині діє у країнах ЄС.

«Звичайним» же громадянам посвідчення водія планують перевидавати кожні 10−15 років, цитує депутата ресурс Аvtosota.

Довідково: урядовий проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства було зареєстровано у Верховній Раді як євроінтеграційний ще у вересні 2022 року, однак до порядку денного його включили лише на початку лютого 2023 року.

Нагадаємо, віднедавна в Україні було спрощено отримання посвідчення водія — тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

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