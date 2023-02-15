Бізнес обіцяє пенсіонерам заробітні плати до 60 тисяч грн: що потрібно робити для отримання такої суми

В Україні після досягнення пенсійного віку багато пенсіонерів продовжують працювати, адже у більшості пенсії невеликі.

Знайти роботу можна за допомогою кадрового порталу Work.ua.

Пенсіонерам пропонують цілий перелік вакансій, на деяких з них можна заробити непогані гроші.

Найвищі зарплати встановлюють для водіїв-міжнародників та водіїв-кур'єрів. На таких вакансії зарплата від 10 до 60 тисяч гривень. Але необхідно мати водійські права та досвід роботи водієм.

У сфері виробництва пенсіонерам пропонують зазвичай робочі вакансії — токар, енергетик, оператор верстата. Але також важливо мати досвід роботи. Зарплата від 8500 до 30 000 гривень.

Найбільше вакансій пенсіонерам пропонують у сфері обслуговування — прибиральник, швачка, помічник з домогосподарства, хатня робітниця тощо. На таких роботах пенсіонери можуть отримувати від 5000 до 20000 гривень залежно від вакансії.

Також можна знайти роботу у будівництві, освіті, продажах.

Раніше ми писали про те, що в Україні проведуть верифікацію пенсій та пенсіонерів.

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