Дворазовий олімпійський чемпіон жорстко нокаутував суперника у першому раунді (відео)

У Hialeah Park Racing & Casino в Хайаліа (штат Флорида, США) відбувся вечір професіонального боксу, в якому легендарний ветеран рингу, дворазовий олімпійський чемпіон кубинець Гільєрмо Рігондо (21 перемоги, 14 з них — нокаутом, 3 поразки), який майже повністю втратив зір після нещасного випадку на кухні, в рамках найлегшої ваги (до 53,5 кг) нокаутував колумбійця Хесуса Мартінеса (33 перемоги, 16 з них — нокаутом, 18 поразок, 1 нічия).

Через 1 хвилину та 14 секунд після початку першого раунду 42-річний Рігондо на прізвисько Шакал, який втік у 2009 році до США, потужним ударом з лівої відправив ровесника у важкий нокаут, і рефері завершив бій.

«Я хочу сказати вам, що легенда повернулася, — заявив Гільєрмо Рігондо після перемоги. — Тепер все в руках промоутерів, бо я готовий битися за титул чемпіона світу».

Нагадаємо, що своєї першої з трьох поразок ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Гільєрмо Рігондо зазнав у 2017 році, програвши бій за пояс WBO українцю Василю Ломаченку. Ще двічі кубинець програв у чемпіонських поєдинках перед протистоянням з Мартінесом: 2021-го він поступився філіппінцю Джонріелю Казімеро, а 2022-го — ще одному представнику Філіппін Вінсенту Астролабіо.

До речі, дворазовий чемпіон світу та Олімпійських ігор Рігондо вважається одним з найсильніших боксерів-аматорів за всю історію — 475 перемог за 12 поразок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер-суперважковаговик яскраво дебютував на професіональному рингу.

Фото diariolasamericas.com

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