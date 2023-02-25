Незламні переможуть: Зеленський показав щемливі кадри року повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський розмістив у мережі ролик, в якому рік великої війни з російським ворогом показано в емоційних кадрах.

«Рік стійкості.

Рік витримки.

Рік єдності.

Незламні піднялись на боротьбу в лютому.

Незламні переможуть» — підписано відео.

«Незламність складається з рішення прийняти бій. І Україна прийняла бій, і стала чинити опір, рятувати і допомагати, визволяти і переконувати світ», — йдеться у відеоролику.

Нагадаємо, що вчора, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення росії у Києві провели пам'ятний захід. Учасники вшанували воїнів, які віддали життя за Україну. До пам'ятних заходів на Софійській площі долучились також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник СБУ Василь Малюк, міністр оборони Олексій Резніков.

Також вчора ввечері очільник Української держави провів двогодинну пресконференцію для ЗМІ. На ній Володимир Зеленський подякував представникам медіа, які разом з народом України та західними партнерами воювали на своєму фронті. Також він хвилиною мовчання вшанував полеглих на загарбницькій війні росії проти України.

Президент України висловив переконання, що якщо українці та партнери нашої держави залишатимуться об'єднаними заради перемоги не лише України, а й перемоги цінностей, то Україну неминуче очікує перемога. Для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, медіа. Нашій державі допомагають партнери, щоб далі агресія країни-окупантки не пішла. Заради цього всі повинні працювати на своєму місці.

Зеленський розповів, що теоретично поки не знає, як можуть пройти перемовини з росією. Україна ініціювала власну Формулу миру, де розписала необхідні кроки для завершення війни. Наразі владна команда України працює разом з партнерами, аби її підтримали і представники досі «нейтральних» Латинської Америки, Індії, Китаю, країн Африки.

Нагадаємо, головним підсумком «Року незламності» президент України вважає нечувану досі єдність і вмотивованість всього українського народу.

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