Буданов про війну в Україні: рахунок 1:1 на 70-й хвилині матчу

Очільник української розвідки генерал-майор Кирило Буданов, який раніше заявляв, що в Україні воюють понад 300 тисяч росіян, дав свою оцінку «великому наступу» росії.

«Великий наступ росії, який вони поставили за мету, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать — такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання — до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», — зазначив він в інтерв'ю forbes.ua та додав, що окупація Донбасу — мрія росіян, яку їм не вдасться реалізувати.

Журналісти поцікавилися, як росіяни, у яких суттєво виснажуються запаси техніки та боєприпасів, мають намір йти у наступ. «Ніяк , — відповів керівник ГУР МО. — Тому цей „величезний наступ“ навіть не всі помічають. Щодо запасів озброєння, вони зараз налагоджують масове виробництво артилерійських снарядів. Це ще раз підтверджує, що запасів снарядів немає, їх не вистачає».

За словами Буданова, російські угруповання, що діють в Україні, вже два місяці живуть в режимі максимальної економії боєприпасів. А більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно у Бахмуті та на Лиманському напрямку. «Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі пробуватимуть, тож додалася ще ця локація. На всіх інших ділянках — режим економії боєприпасів», — підкреслив він і додав, що навряд чи росії вдасться розгорнути виробництво, достатнє для ведення артилерійської війни.

Щодо до ракет, то, за даними розвідки, у противника «залишилися невеликі відсотки від загальної кількості». Їх виробляють у меншій кількості, ніж використовують під час однієї атаки.

«Загалом за місяць вони виробляють іноді 20, іноді 22 ракети типу „Калібр“. Це ті, які з моря пускають. Близько 15, іноді до 20 доходить, ракет типу Х-101. Ось чому в кожному залпі кількість ракет зменшується. Інтенсивність обстрілів падає. Спочатку масовані ракетні обстріли були щопонеділка, потім — раз на вісім днів, тепер — раз на десять днів, два тижні. Вони зменшують кількість ракет і збільшують проміжок часу», — зазначив він.

На думку Кирила Буданова, росіяни не мають потужностей, щоб наростити виробництво ракет: «Немає потужностей, це мильна бульбашка. Не можна, якщо ти 30 років нічого не робив, за один день, в умовах війни та дії санкцій, зробити так, як тобі хочеться «.

Прокоментував він і надзвичайні події, що почастішали на території росії, де наприкінці минулого року кількість великих інцидентів збільшилася вдвічі.

«Багато з цього не є випадковістю. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізницях, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на дві-три години, іноді на п'ять-шість годин, зупиняється рух усією ділянкою. Зрозуміло, що вона не просто так горить», — стверджує він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи допомагають у цьому українці в росії, Буданов сказав: «Чому тільки українці? Я сказав би так: гроші творять дива».

Керівник української розвідки вкотре підтвердив свою точку зору на перебіг бойових дій, зазначивши, що вирішальні бої йтимуть з середини до кінця весни. Він назвав їх переломним моментом у війні.

Він провів «футбольну» аналогію, зазначивши, що після року широкомасштабного вторгнення ситуація склалася як на 70-й хвилині матчу за рахунку 1:1. Україна має завдання — вийти на адмінкордон 1991 року, все інше вирішуватимемо згодом.

Буданов не взявся прогнозувати, коли скінчиться війна: «Я можу вам відповісти тільки як вона закінчиться. Закінчиться першою фазою для нас — вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70 хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель».

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Фото ГУР Міноборони України

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