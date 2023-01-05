Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні, подякувавши Силам оборони, які тримають фронт, згадав про «доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів» та окремо відзначив спецпідрозділ ГУР «Шаман», прикордонників Луганського загону і бійців Інтернаціонального легіону, які завдають ворогові численних втрат на околицях Бахмута.

«Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі — це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року — а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині — вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами — це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у росії, доведеться це забезпечити максимально», — зазначив президент.

Він розповів про міжнародні контакти Україні, підкресливши потужну підтримку Франції. Зокрема, очікуються поставки колісних танків французького виробництва: «Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим „Рамштайном“ такий сигнал надзвичайно актуальний».



Володимир Зеленський також поінформував про свої розмови з керівництвом Данії та Румунії щодо підтримки України, а також щодо захисту безпеки та інтересів Європи.

«Кожен із наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту. А мета у нас у всіх одна: швидше покінчити з російською агресією, швидше відновити надійний і довготривалий мир. З усіма лідерами проговорюємо нашу ініціативу — нашу формулу миру. Це десять чітких пунктів. Усі безпекові елементи, наша територіальна цілісність, повне виведення російських військ з території України та повне гарантування справедливості, тобто покарання всіх винних у цій агресії та в злочинах проти України й українців, а також компенсація всіх завданих Україні збитків за рахунок активів держави-терориста», — додав Зеленський.



Нагадаємо, що Володимир Зеленський попереджав українців про те, що ворог цими тижнями може активізувати атаки з повітря, застосовуючи дрони-камікадзе.

Фото Офісу президента

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