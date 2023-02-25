Киянам пояснили, як за допомогою «Дії» швидше забрати авто зі штрафмайданчика

Кияни можуть забрати евакуйоване авто за допомогою «Дії». Це значно спростило процедуру повернення транспорту зі штрафмайданчиків.

Алгоритм наведено на сторінці «Дії» у Telegram.

Для того, щоб забрати евакуйоване авто, необхідно щоб у додатку «Дія» було підтягнуто техпаспорт та водійське посвідчення водія.

Потім необхідно синхронізувати додаток «Дія» та «Київ цифровий».

Це дозволить автоматично перевірити документи та швидше отримати авто. Якщо ж забирати машину без «Дії», то це займе трохи більше часу.

«Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення, відкрийте його та клікніть „Отримати автомобіль“. Додайте водійські документи через „Дію“ та вкажіть дату, коли заберете авто. Сплатіть штраф та отримайте QR-код для повернення авто», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що через портал «Дія» можна також подати заявку на виплату компенсації за зруйноване чи пошкоджене під час воєнних дій житло.

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