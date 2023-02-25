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Суспільство та люди

Киянам пояснили, як за допомогою «Дії» швидше забрати авто зі штрафмайданчика

17:26 25 лютого 2023
Працює евакуатор

Кияни можуть забрати евакуйоване авто за допомогою «Дії». Це значно спростило процедуру повернення транспорту зі штрафмайданчиків.

Алгоритм наведено на сторінці «Дії» у Telegram.

Для того, щоб забрати евакуйоване авто, необхідно щоб у додатку «Дія» було підтягнуто техпаспорт та водійське посвідчення водія.

Потім необхідно синхронізувати додаток «Дія» та «Київ цифровий».

Це дозволить автоматично перевірити документи та швидше отримати авто. Якщо ж забирати машину без «Дії», то це займе трохи більше часу.

«Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення, відкрийте його та клікніть „Отримати автомобіль“. Додайте водійські документи через „Дію“ та вкажіть дату, коли заберете авто. Сплатіть штраф та отримайте QR-код для повернення авто», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що через портал «Дія» можна також подати заявку на виплату компенсації за зруйноване чи пошкоджене під час воєнних дій житло.

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