Ціна неправильного паркування: автомобіль Наді Дорофєєвої забрали на штрафмайданчик

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка повернулася до Києва, потрапила в неприємну ситуацію. Артистка порушила правила паркування, залишивши машину в недозволеному місці. Машину відправили на штрафмайданчик. Про інцидент Надя розповіла в Інстаграмі.

«Згрішила. Днями я припаркувалася в недозволеному місці і, звичайно, мій автомобіль благополучно вирушив на штрафмайданчик», — розповіла Дорофєєва.

Ця ситуація її не засмутила. Каже, що повернути транспорт вдалося буквально за десять хвилин. За порушення Надя сплатила адміністративний штраф. Співачка навіть зраділа, що вдалося так швидко вирішити питання.

«У Європі я не раз стикалася з тим, наскільки складно і довго вирішувати всі бюрократичні питання. Тому коли поїхала за машиною і забрала її вже через 10 хвилин, просто заплативши штраф через „Київ Цифровий“, я отямилася. Здавалося б, ситуація не з приємних, але я вибігла така щаслива, вкотре переконавшись у тому, що наша країна найкрутіша!» — поділилася Надя.

Раніше вона розповіла, заради кого насправді повернулася до України.

Дорофєєва працює над новим музичним матеріалом, адаптувала українською мовою свій хіт «Різнокольорова».

Фото instagram.com/nadyadorofeeva

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