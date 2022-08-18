39.50 / 40.35 39.90 / 41.02
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ціна неправильного паркування: автомобіль Наді Дорофєєвої забрали на штрафмайданчик

14:17 18 серпня 2022
Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка повернулася до Києва, потрапила в неприємну ситуацію. Артистка порушила правила паркування, залишивши машину в недозволеному місці. Машину відправили на штрафмайданчик. Про інцидент Надя розповіла в Інстаграмі.

«Згрішила. Днями я припаркувалася в недозволеному місці і, звичайно, мій автомобіль благополучно вирушив на штрафмайданчик», — розповіла Дорофєєва.

Ця ситуація її не засмутила. Каже, що повернути транспорт вдалося буквально за десять хвилин. За порушення Надя сплатила адміністративний штраф. Співачка навіть зраділа, що вдалося так швидко вирішити питання.

«У Європі я не раз стикалася з тим, наскільки складно і довго вирішувати всі бюрократичні питання. Тому коли поїхала за машиною і забрала її вже через 10 хвилин, просто заплативши штраф через „Київ Цифровий“, я отямилася. Здавалося б, ситуація не з приємних, але я вибігла така щаслива, вкотре переконавшись у тому, що наша країна найкрутіша!» — поділилася Надя.

Раніше вона розповіла, заради кого насправді повернулася до України.

Дорофєєва працює над новим музичним матеріалом, адаптувала українською мовою свій хіт «Різнокольорова».

Фото instagram.com/nadyadorofeeva

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

Нервові зриви у Овнів та зміни в особистому житті у Раків: гороскоп на 18 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку

Нервові зриви у Овнів та зміни в особистому житті у Раків: гороскоп на 18 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку

паштет із сала

Паштет із сала — ситна українська закуска, яка стане трендовою у вашому меню

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту