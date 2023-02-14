Компенсація за зруйноване житло: як правильно оформити заявку на виплату

В Україні, де планують запустити платформу для людей, чиє житло постраждало через війну, уряд продовжує закликати громадян повідомляти про їхнє зруйноване або пошкоджене житло. Зробити це можна на порталі Дія, через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Там нагадали, що при фіксації пошкоджень або руйнувань слід дотримуватися кількох важливих правил:

1. Намагайтеся зробити фото або відео хорошої якості, за можливості попередньо увімкніть на телефоні геолокацію.

2. Під час зйомки прокоментуйте своє місцезнаходження, дату, час, деталі пошкодження (за можливості зафіксуйте відомості від третіх осіб, які попередньо мають представитися).

3. Фіксуйте руйнування великим і малим планом, знімайте всі зовнішні та внутрішні пошкодження. Покажіть прилеглу територію й об’єкти, які знаходяться поруч.

4. Збережіть відзняте у первинному вигляді: без використання графічних редакторів, написів тощо.

5. Зробіть копії результатів зйомки та збережіть їх на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.

Як повідомила в етері телемарафону голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк від березня через «Дію» та ЦНАПи надійшло понад 325 тисяч повідомлень про пошкодження або зруйнування житла внаслідок збройної агресії росії.

«З березня минулого року почався збір інформації через „Дію“, через ЦНАПи, коли кожен українець, у якого пошкоджено чи зруйновано житло, може внести інформацію, аби зафіксувати те, що сталося з його будинком чи квартирою. Станом на сьогодні подано більше ніж 325 тисяч таких інформаційних повідомлень. Вони стосуються понад 22,5 мільйона квадратних метрів пошкодженого та зруйнованого житла», — зазначила Шуляк.

За її словами, ця цифра не остаточна, бо не всі змогли подати такі дані. Вона також поінформувала, що держава вже знайшла 17 мільярдів гривень, «які вже сьогодні ми готові спрямувати для того, щоб надавати людям компенсації за зруйноване та пошкоджене житло».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що компенсувати українцям втрачене через війну житло будуть сертифікатами.

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