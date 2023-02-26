Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що Євросоюз затвердив черговий, десятий пакет санкцій проти росії за війну в Україні, спрямованих, зокрема, на ВПК країни-агресорки, фінансовий сектор та пропагандистів.

«Десятий і, очевидно, не останній пакет. Санкції будуть запроваджуватись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на „Росатом“, всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу. Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення», — зазначив він.



Зеленський назвав «дуже хорошим дипломатичним імпульсом» ухвалення Генасамблеєю ООН української резолюції щодо територіальної цілісності нашої держави і захисту міжнародного права від агресії росії. «Кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішньополітична можливість нашої держави й кожен прояв світової уваги до українців базуються на незламності нашого народу України, на незламності наших воїнів. На тому, що Україна — міцна й постійно міцнішає. Світ любить сильних. І допомагає сміливим», — підкреслив він.



Президент зазначив, що наразі на сході країни тривають запеклі бої, від результату яких залежимимуть й наслідки зусиль Сил оборони на інших напрямках.

Нагадаємо, що днями ГА ООН на надзвичайній сесії більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої восени 2022 року Україною «формули миру» — плану з десяти пунктів, покликаному завершити повномасштабне російське вторгнення в Україні. Документ підтримала 141 держава, ще 32 утримались — зокрема, Іран, Казахстан та Китай. Сім країн виступили проти: Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, росія і Сирія.

Фото ОП

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