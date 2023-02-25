ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти рф: що відомо про обмеження

Європейський союз затвердив новий десятий пакет санкцій проти росії. До нього увійшли 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.

Про це написав у своєму Twitter голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

«Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ», — написав Боррель.

Він зазначив, що ЄС залишається єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині.

«У межах наших санкційних списків ми націлені на тих, хто несе відповідальність за депортацію та насильницьке усиновлення не менше ніж 6000 українських дітей. Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, про що я вчора говорив у Раді Безпеки ООН», — зазначив Боррель.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Вводяться додаткові заборони на експорт критичних технологій і промислових товарів, таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин, запасні частини для вантажівок і реактивних двигунів, а також товарів для будівельного сектора, які можуть бути використані в інтересах російських збройних сил, наприклад, антени і крани.

До списку заборонених товарів потрапили нові електронні компоненти, які використовуються в російських системах озброєнь, здобутих на полі бою, включно з безпілотниками, ракетами, гелікоптерами, а також специфічні рідкісноземельні метали, електронні інтегральні схеми та тепловізори.

Під приціл також потрапляють товари подвійного призначення.

Сьогоднішнім рішенням перелік суб’єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс росії у загарбницькій війні, розширено додатковими 96 суб’єктами, тим самим посиливши експортні обмеження щодо них.

Вперше цей список включатиме 7 іранських компаній, що виробляють військові БПЛА, які використовувалися російськими військовими в у війні проти України, в тому числі проти цивільної інфраструктури.

Крім того, ЄС вирішило заборонити транзит через росію експортованих з ЄС товарів і технологій подвійного призначення, щоб уникнути обходу.

Разом з тим, додаткові обмеження накладаються на імпорт товарів, які приносять значний дохід для росії, таких як асфальт і синтетичний каучук.

ЗМІ

Згідно з текстом заяви ЄС, нові санкції проти росії включають заборону трансляції та розповсюдження RT Arabic та Sputnik Arabic, які використовуються росіянами для поширення пропаганди.

Заборона займання керівних посад у сфері критично важливих інфраструктур та організацій ЄС

Ообмежується можливість громадян росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій ЄС. Оскільки, як йдеться в заяві, вплив рф в цих органах може поставити під загрозу їх належне функціонування та, зрештою, становити загрозу для надання основних послуг європейським громадянам.

Енергетика

Заборонено надавати потужності для зберігання газу (за винятком частини СПГ-об'єктів) російським громадянам. Метою є захист безпечного постачання газу в ЄС і уникнення використання росією своїх поставок газу як зброї та маніпуляцій.

Зобов'язання щодо звітності

Щоб забезпечити ефективність заборони на заморожування російських активів, в ЄС вирішили запровадити більш детальні зобов’язання щодо звітності щодо коштів та економічних ресурсів, що належать фізичним та юридичним особам зі списку, які були заморожені або переміщені незадовго до включення в список. ЄС також запровадив нові зобов'язання щодо звітності перед державами-членами та Комісією про мобілізовані резерви та активи Центрального банку Росії.

Крім того, до списку суб'єктів, щодо яких діє замороження активів і заборона надавати кошти та економічні ресурси, додано 3 російські банки.

Індивідуальні списки

Окрім економічних санкцій, в ЄС вирішили включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, що напередодні десятий пакет санкцій проти рф погодили постпреди ЄС. Втім, Польща залишилась не задоволена новими обмеженнями, назвавши їх «занадто м'якими».

Також 24 лютого про посилення санкцій щодо країни-агресора оголосила й Великобританія. Вона включила до чорного списку ще 92 фізичних та юридичних осіб з росії, включаючи матір коханки путіна Аліни Кабаєвої та тульського губернатора Олексія Дюміна.

Фото twitter.com/JosepBorrellF/



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