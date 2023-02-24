«Відійти від краю прірви»: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою вивести російські війська з України

Генеральна Асамблея ООН на надзвичайній сесії 23 лютого переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який інкорпорує ключові положення запропонованої восени 2022 року Україною «формули миру» — плану з десяти пунктів, покликаному завершити повномасштабне російське вторгнення в Україні, повідомляє «Європейська правда».

За резолюцію проголосувала 141 держава-член ООН, ще 32 утримались під час голосування (зокрема Іран, Казахстан і Китай), а сім країн виступили проти: Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, росія і Сирія.

Серед іншого, документ містить вимогу до російської Федерації «негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Також там міститься заклик до належного поводження з військовополоненими, повного дотримання міжнародного гуманітарного права, «негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України».

Окремо згадана необхідність «забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні».

Водночас Генасамблея ООН відхилила дві поправки Білорусі, які мали на меті «розмити» резолюцію. У першій ішлось про засудження заяв іноземних лідерів щодо «Мінських угод», а в іншій — заклик припинити військову допомогу Україні.

Як наголосила напередодні посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, це голосування увійде в історію.

«У першу річницю цього конфлікту ми побачимо, якою є позиція країн світу в питанні миру в Україні», — цитує посолку «Голос Америки».

Розгляд резолюції тривав упродовж двох днів замість одного. Охочих до виступу було рекордно багато, понад 80 спікерів. Більшість із них — міністри закордонних справ, а також генсек ООН Антоніу Гуттеріш, який закликав «відійти від краю прірви».

На ухвалення даної резолюції відреагував також і президент України Володимир Зеленський.

«Ця резолюція є потужним сигналом незмінної глобальної підтримки України. Потужне свідчення солідарності світової громади з українським народом у контексті річниці повномасштабної агресії РФ. Потужний прояв глобальної підтримки української формули миру», — написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

«Територіальна цілісність України має бути відновлена. Через рік після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, глобальна підтримка України залишається сильною», — пише у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як писали «ФАКТИ», раніше Європарламент підтримав створення спецтрибуналу для російського диктатора володимира путіна.

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