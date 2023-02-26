Футболіст збірної України відзначив голом дебют у команді Бекхема (відео)

Захисник збірної України Сергій Кривцов, який змінив «Шахтар» на «Інтер Майамі», блискуче дебютував в американській лізі MLS.

У дебютному поєдинку у складі клубу, що належить легендарному Девіду Бекхему, 31-річний футболіст на 41-й хвилині після подачі кутового вразив ворота канадського «Монреаль Імпакт». На 76-й хвилині господарі поля забили ще раз і зрештою перемогли — 2:0.

Відео голу Сергія Кривцова

До речі, саме Сергія Кривцова зрештою визнали найкращим гравцем матчу, вручивши йому пам'ятну футболку.

Нагадаємо, що вихованець запорізького футболу Кривцов з 2010 року виступав за «Шахтар». У складі донецького клубу центральний захисник зіграв 218 матчів, у яких відзначився 13 забитими м'ячами та чотирма результативними передачами. У помаранчево-чорній футболці Сергій став 8-разовим чемпіоном України та 7-разовим володарем Кубка країни, а зі збірною України U19 виграв чемпіонат Європи. У складі національної команди в активі Кривцова — 30 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Кривцов перед від'їздом за океан довів П'ятова та Степаненка до сліз.

Фото Twitter ФК «Інтер Майамі»

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