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Спорт

Кривцов перед від'їздом за океан довів П'ятова та Степаненка до сліз: зворушливе відео

9:07 1 лютого 2023
Сергій Кривцов

Захисник «Шахтаря» та збірної України Сергій Кривцов, який продовжить кар'єру в клубі американської ліги MLS «Інтер Майамі», перед від'їздом за океан зворушливо попрощався з партнерами по команді і довів своїх друзів Тараса Степаненка та Андрія П'ятова до сліз. Зворушливі кадри розлучення розмістив YouTube-канал ФК «Шахтар», якому футболіст віддав майже 13 років кар'єри.

Зазначимо, що 31-річний Кривцов підписав з клубом, яким володіє легенда футболу Девід Бекхем, контракт до кінця 2024 року з можливістю пролонгації ще на рік. Сергій уже провів перше тренування в «Інтер Майамі», відчувши на своїй шиї «теплий» прийом одноклубників.

Нагадаємо, що вихованець запорізького футболу Сергій Кривцов виступав за донецький клуб з 2010 року. Загалом за «Шахтар» центральний захисник зіграв 218 матчів, у яких відзначився 13 забитими м'ячами та чотирма результативними передачами. У складі донеччан футболіст став 8-разовим чемпіоном України та 7-разовим володарем Кубка країни, а зі збірною України U19 виграв чемпіонат Європи. У футболці національної команди в активі Кривцова 30 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Кривцов назвав путіна «маленьким покидьком», а лукашенка «вусатим півнем».

Фото ФК «Інтер Майамі»

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