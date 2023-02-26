Відома футбольна команда потрапила у страшну ДТП: є загиблий, постраждала дитина (фото, відео)

Автобус з футболістами чинного володаря Кубка Боснії та Герцеговини «Вележа» потрапив у страшну ДТП шляхом на матч 20-го туру чемпіонату країни проти клубу «Тузла Сіті», який має відбутися 26 лютого, повідомляє Dnevni avaz.

На жвавій трасі автобус зіштовхнувся з легковиком, у якому перебували шестеро людей. 22-річний хлопець загинув від отриманих травм, серйозно постраждала дитина.

«Ми швидко відреагували і прийшли на допомогу постраждалим з розбитої машини, — цитує видання тренера „Вележа“ Авдо Калайджича. — В автомобілі їх було шість чи сім осіб. Серед них — одна дитина, дай Бог їй залишитися живою. Благаю Бога за неї, ми її ледве витягли з машини. Пізніше приїхала „швидка“ і забрала постраждалих, чотирьох чи п'ятьох, а двох дівчат, які не отримали серйозних травм, залишили з нами».

Пізніше ФК «Вележ», який посідає у поточному чемпіонаті країни 6-е місце, заявив, що ніхто з футболістів та тренерів команди в аварії не постраждав. Команда з Мостара дочекалася на інший автобус і продовжила шлях до місця проведення матчу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська спортсменка померла у лікарні після ДТП у Франції.

Фото Dnevni ava

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