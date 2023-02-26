У росії зростає невдоволення через провали армії в Україні. При цьому все частіше об'єктом критики стає путін. Він розуміє, що йому варто серйозно побоюватися гніву росіян. Тому він судомно чіпляється за будь-яку можливість домогтися перемоги в Україні, пише британське видання Express.

Колишній начальник московського управління ФСБ генерал Євген Савостьянов вважає, що російський лідер страшенно боїться зростаючого «гніву» серед росіян після того, як його війська зазнали неодноразових невдач на полі бою в останні місяці. Російські війська, схоже, залишаються на тих самих бойових рубежах, які були накреслені до повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 р. Це усвідомлення призвело його до такого психологічного стану, що він чіпляється за будь-яку можливість перемогти, додав колишній очільник ФСБ.

«путін чудово розуміє настрої людей, які через нього втратили все. Він розуміє, що ця злість може вирватися назовні, тому він тримає їх подалі. Він зараз страшенно наляканий. Він розуміє, що у нього проблеми, — сказав колишній генерал. — Російський лідер сам накликав проблему на себе і зруйнував себе цим актом самознищення. Зараз він «в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти».

За даними пропагандистського інформаційного агентства «РИА Новости», за 2022 рік населення рф скоротилося з 146,98 млн до 146,42 млн, тобто на 555 332 особи. Російський лідер, якому ФСБ повідомила, що його війська захоплять Київ всього за три дні, схоже, готувався до швидкої воєнної перемоги.

Нагадаємо, джерела з найближчого оточення кремлівського диктатора повідомили журналістам The Financial Times, що той дійсно вважає себе новим Петром I і вірить у власну «історичну місію».

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