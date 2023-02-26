Противник безуспішно атакує на сході, обороняється на півдні та готується до наступу ЗСУ на Крим, — Генштаб

Російська федерація, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на п`яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 лютого, ворог постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали, зокрема, населенні пункти Дніпропетровщини. Загроза завдання подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

На фронті ситуація наступна:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку противник провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пунктів, зокрема противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар — успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення.

«Російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт. Через побоювання деокупації українських територій так званий „міський прокурор“ Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію російської федерації», — йдеться у повідомленні.

Протягом зазначеного періоду авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: «Орлан-10», «Supercam S350» та «Ланцет-3». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще 2 важливіворожі цілі.

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Фото Генштабу



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