Початок весни, яка обіцяє бути особливо вдалою у фінансовому плані для чотирьох знаків зодіаку, буде непростим часом для всього зодіакального кола і розпочнеться не з найприємнішої ноти.

Про те, яким буде тиждень з 27 лютого до 5 березня, пише slovofraza.com .

Овен

Овнам абсолютно точно краще не змінювати обстановку, не вирушати у подорожі і якомога уважніше рахувати гроші. Можливий обман із боку оточуючих, і навіть зниження концентрації уваги. Тиждень буде складним періодом для представників цього знаку.

Телець

У Тельців може бути багато дрібних негараздів, які з легкістю виведуть їх з рівноваги і змусять попітніти. На тлі слабкої Венери та Меркурія це може спричинити великі проблеми з настроєм. У спілкуванні з людьми Тельцям не завадить частка щирості. Важливо говорити правду, особливо у випадках, коли брехня може дуже нашкодити.

Близнюки

Дуже часто ми самі відштовхуємо від себе успіх. Щось подібне може відбуватися зараз із Близнюками, адже їхній головний покровитель в особі Меркурія не найкращим чином впливатиме на їхній світогляд та настрій. Астрологи радять тимчасово перестати ділитися своїми планами, ідеями та думками з оточуючими, особливо якщо йдеться не про близьких людей. Близнюкам краще тримати у секреті свої наміри, інакше це може стати причиною зриву найважливіших справ.

Рак

Незважаючи на слабкість двох найважливіших планет в особі Венери та Меркурія, Раки все одно зможуть знайти в собі сили для того, щоб стати кращими. Вони зрозуміють, що саме їм потрібно виправити для того, щоб стати більш успішним і щасливим. Усвідомлення помилок — це добре, але діяти Ракам буде складніше, ніж зазвичай. Доведеться боротися з тривогою і зневірою, які можуть дуже сильно нашкодити їхній продуктивності. Важливо викинути з голови погані думки, інакше Меркурій помножить це на тисячу.

Лев

Левам доведеться побачити щось важливе навколо себе, помітивши тонкощі поведінки людей та буття загалом. Стати кращою версією себе їм буде вкрай непросто, тому краще зосередитися на спробах зробити краще інших людей. Це невдалий час для отримання нових знань та навичок. Підготовка до іспитів провалиться з високою ймовірністю. Для найкращих результатів у навчанні доведеться стати стійкішими. Важливо вивчити все, що потрібно, до середи включно, поки Меркурій буде сильним.

Діва

Дівам можна сміливо займатися тим, що вони довго відкладали, але робити це краще максимально обережно і вдумливо, тому що з четверга їхній головний покровитель в особі Меркурія ослабне так сильно, що Діви відчують це навіть фізично. Їхнє ментальне та фізичне здоров'я зараз під загрозою, але якщо не тиснути на газ до упору і намагатися братися лише за прості справи, все буде добре. Це означає, що потрібно уникати самоаналізу і не копатися у собі.

Терези

Терезам треба сказати минулому «до побачення». Цього тижня через слабку Венеру і позбавлений сили Меркурій цим людям доведеться переключитися з думок про минуле на думку про майбутнє. Якщо позбутися їх, Терезам вдасться вийти на новий рівень щастя, незважаючи на складну астрологічну обстановку. Ще одна важлива порада для цих людей — не варто мстити своїм ворогам, адже це зайва трата часу та легкий спосіб погіршити карму.

Скорпіон

Незважаючи на проблеми з Венерою та Меркурієм з 2 березня, Скорпіонам вдасться вийти переможцями з найскладніших життєвих ситуацій. Скорпіони, які вірять у добро, отримають усе найкраще від Всесвіту. Потрібно звертати увагу на слова оточуючих. Вони можуть мати якийсь суперечливий підтекст, тому треба аналізувати сказане. Астрологи радять не сперечатися та не вчити нікого життю, а просто мотати на вус почуте.

Стрілець

У Стрільців можуть виникнути проблеми з енергетикою та біополем. Цей тиждень обіцяє бути непередбачуваним і складним, але шанси впоратися з усіма негараздами будуть чималі. Не виключено, що з 27 лютого до 5 березня Стрільці зможуть усвідомити свої минулі помилки. Їхня розторопність і вміння швидко адаптуватися до труднощів допоможуть не тільки зберегти поряд із собою удачу, але й вийти переможцями з найскладніших ситуацій. Зараз краще покладатися лише на надійних та перевірених людей. Астрологи вважають, що це дуже важливо для стабільності.

Козеріг

Козерогам цього складного тижня доведеться зробити щось значуще — дати комусь дуже корисну життєву пораду або виручити близьку людину, прийшовши на допомогу в критичній ситуації. Незважаючи на слабкість Меркурія, важливо пам'ятати про силу слів. Кінець тижня може стати часом метань та тривог. Астрологи радять не змінювати пріоритети та не ставити перед собою складних завдань. Потрібно слідувати наміченому раніше курсу.

Водолій

Найголовніші вразливі точки Водоліїв дадуться взнаки 2 березня — у найнебезпечніший день березня і, можливо, всієї весни в цілому. Якщо почнуться проблеми, важливо не гнівити долю, оскільки це призведе до ще більших негараздів. Астрологи настійно рекомендують представникам даного знаку якнайшвидше відокремити важливе від напускного. Настав час вирішити, куди і як потрібно рухатися далі. Водолії можуть змінити своє життя на краще, але тільки якщо перестануть сподіватися на випадковості та на одну лише удачу.

Риби

Рибам на початку тижня краще постаратися позбавитися шкідливих звичок, оскільки після 2 березня зробити це буде вкрай непросто. Більше того, ці звички з переходом Меркурія у знак Риб можуть загостритися і принести багато проблем. Хорошим способом релаксації у період можна вважати романтичний відпочинок. За бажання можна віддати перевагу повній самоті. Рибам важливо пам'ятати про те, що удача не посміхається двічі, тому будь-які можливості, що надані долею, краще реалізовувати з першого разу.

Раніше відомий астролог Кайл Томас назвав чотири знаки зодіаку, для яких березень стане найщасливішим і найвдалішим місяцем у 2023 році.

Фото Pixabay

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