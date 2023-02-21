Березень принесе щастя та удачу: астрологиня назвала 4 знаки зодіаку, які будуть «купатися у грошах» у перший місяць весни

Весна асоціюється з оновленням та новими можливостями, які відкриваються перед багатьма людьми. Але особливо «щедрим» на подарунки березень стане для представників деяких знаків зодіакального кола, вважає астрологиня Олена Максимова, передає gazeta.ua.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Гроші люблять тишу. Не сполохайте власний успіх. Не хваліться, доки не досягнете бажаного. Кінець березня готує для вас особливий подарунок. Швидкими темпами досягнете того, до чого інші йдуть роками.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Основне місце роботи не приноситиме достатньо грошей, тому задумаєтеся над пошуком підробітку. Цікаві пропозиції надійдуть з-за кордону. Для цього не доведеться їхати далеко від дому. Працюватимете онлайн.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Почуватиметеся на сьомому небі від щастя. Зараз нічого не стане на заваді вашому успіху. Запросять на роботу, про яку мріяли. Хоча для цього доведеться розіслати пів сотні резюме.

Водолій (21 січня — 20 лютого)

Зараз вам під силу досягти усього, чого бажаєте. Не сидіть без діла. Працюйте за двох, і заробіток дозволить реалізувати усі ваші бажання: купити краще авто, збільшити житлову площу і придбати дачу.

Астрологиня зазначила, що гроші прийдуть до наполегливих. Березень — місяць особливих заробітків. Добрі гроші принесе робота за покликанням.

Також не варто позичати гроші. Навіть якщо здається, що без цієї суми вам не обійтися. Не варто давати завдаток за землю, авто чи нерухомість.

Цього місяця варто вкладати кошти у книги, комп'ютерну і садово-городню техніку, насіння, літню гуму для авто та курси з водіння.

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