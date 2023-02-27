Імпровізуйте, творіть, і обов’язково пам’ятайте про своїх любимих: гороскоп від Анжели Перл на 27 лютого

Незважаючи на те, що 27 лютого — понеділок і перший робочий день тижня, сьогодні важливо думати не лише про справи, а й про свою другу половинку, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

«Врівноважте професійне та особисте життя, не затримуйтесь на роботі та поспішайте після неї додому. І не забудьте порадувати свого партнера приємним сюрпризом: романтичною вечерею або спільним переглядом фільму», — цитує знавчиню руху зірок інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня рекомендуємо Овнам зберігати холоднокровність. Емоційне тло нестабільне, через що важко часом тримати себе в руках. Проте проблеми можуть погіршитися, якщо виявляти емоції. А ось спокій допоможе подолати багато перешкод. У жодному разі не можна піддаватися на провокації. Можуть бути деякі зміни в житті, дивуватися їм не варто.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День підходить для того, щоб розпочати нову справу. Тельці навіть знайдуть однодумців, які допоможуть в роботі. З союзниками дозволяється обговорювати плани на майбутнє та ділитися ідеями. Можуть надійти також привабливі пропозиції. Очікуються грошові надходження, які піднімуть настрій. На особистому фронті Тельці все добре. З коханою людиною повна гармонія.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День більше підходить для відпочинку, а не для роботи та бізнесу. Не так легко буде зосередитися на тих справах, які потребують уваги деталей. Перерва іноді допоможе відновити душевну рівновагу та сили. З близькими можуть бути деякі непорозуміння, які трапляються через те, що Близнюки порушують обіцянки.

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей день рекомендується довіряти своїй інтуїції. Вона підкаже, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації. Рекомендується зайнятися новим проектом. Він допоможе знайти найвпливовіших людей, які допоможуть. День підходить для покупок. Вони виявляться вдалими. Придбані речі будуть довгий час тішити.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День добре підходить для роботи. У справах спостерігається помітний прогрес. Переговори обіцяють бути вдалими. Леви здатні цього дня навіть суперників перетворити на своїх союзників. Деяким людям стануть у нагоді їхні дипломатичні таланти. Також день підходить для активного відпочинку, занять спортом. Навантаження піде на користь.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цього дня не варто сперечатися з оточуючими. Нічого хорошого із цього не вийде. Та й настрій неабияк зіпсується. Правоту краще довести справами, але не словами. Якщо перейти на особистості, то Діви ризикують сильно зіпсувати стосунки з деякими оточуючими. Іноді слід робити паузи. Вони допоможуть відпочити та відновити сили.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День підходить для ділових переговорів та спілкування з союзниками. У Терезів з'являться нові ідеї, варті уваги. Рекомендується відвідати корисні семінари, щоб навчитися чогось нового. Не можна забувати про рідних та близьких. Рекомендується приділити їм час та увагу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

З оточуючими порозумітися в цей день буде не так легко. Підозрілість у Скорпіонів зашкалює. Вони можуть бачити ворогів навіть у своїх друзях. Не можна цього дня обговорювати важливі питання, особливо щодо майна. До самого вечора спроби навести лад у справах ні до чого не приведуть.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям у цей день доведеться понервуватись. Не всі справи будуть йти так, як заплановано. Навіть сюрпризи не піднесуть настрою. У результаті Стрільці змушені будуть поміняти свої плани і зайнятися тим, що не дуже подобається. Рекомендується якнайменше переживати. Інакше буде душевне виснаження.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для того, щоб заявити про себе, розповісти про таланти та вміння. І не варто навіть сумніватися у своїх силах. Навколишні помітять, на що здатні Козерога, і оцінять це. З'явиться шанс знайти помічників та впливових союзників. Дозволяється будувати плани на майбутнє, навіть найсміливіші. Можуть також відбутися нові знайомства, одне з яких виявиться романтичним.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У цей день можуть виникати проблеми, але вони не зможуть змусити Водоліїв опустити руки. Заради своїх цілей вони готові на багато чого. Давні недоброзичливці раптово можуть нагадати себе. А впливові люди зацікавляться вашими успіхами. День підходить для вирішення питань ремонту. Можна зайнятися домашніми справами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Порозумітися з оточуючими буде легко в цей день. Спірні питання вирішаться на користь Риб. Багато хто почне прагнути завоювати симпатію представників цього знаку зодіаку. Спілкування займе багато часу та не дасть вирішити деякі питання. У цей день рекомендується уникати непотрібних витрат.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали тих представників зодіакального кола, кому перший весняний місяць принесе переміни на краще.

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