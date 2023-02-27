Найбільш невдачлива експедиція в історії МКС буде евакуйована на пів року пізніше запланованого

У неділю, 26 лютого, безпілотний корабель «Союз МС-23» в автоматичному режимі пристикувався до російського малого дослідницького модуля «Пошук» Міжнародної космічної станції (МКС). Його завдання полягає в заміні пілотованого корабля «Союз МС-22», на якому 15 грудня 2022 року сталася розгерметизація системи терморегулювання. Причиною аварії Роскосмос назвав пробій радіатора мікрометеороїдом.

Розгерметизація поставила під загрозу повернення на Землю екіпажу МКС у складі двох росіян і американського астронавта. Сергій Прокоп'єв, Дмитро Петелін і Франциско Рубіо прибули на МКС у вересні 2022 року. Планувалося, що вони проведуть на орбіті пів року і наприкінці березня 2023 року повернуться додому. Однак тепер використання корабля «Союз МС-22» для цих цілей не є можливим.

Було ухвалено рішення продовжити термін експедиції ще на пів року. Тепер планується повернути Прокоп'єва, Петеліна і Рубіо на Землю у вересні. Тому «Союз МС-23» називають евакуаційним кораблем. Підкреслюється, що в разі екстреної ситуації повернення членів екіпажу відбудеться раніше.

Екіпаж планував здійснити п'ять виходів у відкритий космос. Однак 25 листопада Прокоп'єв і Петелін не змогли виконати один із виходів через нештатне функціонування насосів у системі охолодження одного зі скафандрів. Другий вихід було скасовано 15 грудня у зв'язку з витоком в обшивці космічного корабля.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що членам екіпажу МКС довелося шукати укриття — росія без попередження випробувала космічну зброю.

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