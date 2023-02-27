Трагедія в родині Мадонни: у королеви поп-музики помер рідний брат

У неділю, 26 лютого, стало відомо про те, що у королеви поп-музики Мадонни помер старший брат. Ентоні Чікконе було 66 років. Про його смерть першим повідомив музикант Джо Генрі, одружений з молодшою сестрою Мадонни Мелані.

«Ентоні Джерард Чікконе покинув цей світ. Я знав його з 15 років, це був початок нашого самостійного життя, і відтоді минуло багато часу. Ентоні був складною людиною, і бачить Бог, іноді ми з ним сварилися, як і личить справжнім братам. Але я любив його і розумів краще, ніж міг собі уявити… Неприємності йдуть, а сім'я залишається і сідає разом за стіл, тримаючись за руки. Прощавай, брате Ентоні», — написав в Instagram Джо Генрі.

Крім Ентоні та Мадонни в родині Чікконе було ще шестеро дітей. Їхня мати померла від раку 1963 року. Вихованням дітей займався батько.

Ентоні довгий час страждав на алкоголізм. Він був бездомним кілька років. Деякий час навіть жив під мостом.

У 2011 році Ентоні звинуватив Мадонну і батька в тому, що їм наплювати на нього. За його словами, він і Мадонна ніколи не любили одне одного, і допомоги від неї він не чекає. А ось батькові було б легше, якби його старший син замерз десь на вулиці. «Моя смерть позбавила б його ганьби і проблем», — заявив Ентоні Чікконе.

Через шість років він все ж погодився пройти курс лікування від алкоголізму. Після реабілітації Ентоні повернувся додому. Але його стосунки з родичами залишалися вельми складними.

Нагадаємо, раніше Мадонна, яка виступила на підтримку України, показала, як потусила з дітьми на День подяки.

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