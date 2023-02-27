Помер політолог Гліб Павловський, який розробляв президентські кампанії путіна і януковича

Помер російський політолог Гліб Павловський. Про це 27 лютого зранку повідомили російські ЗМІ.

Про смерть політолога розповів його друг та завідувач кафедри місцевого самоврядування Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» Симон Кордонський. Інші подробиці смерті чоловіка не повідомляються.

Глібу Павловському був 71 рік. Російський публіцист народився в Одесі 5 березня 1951. Павловський у 2000−2011 роках був радником Путіна, ідеологом першої фази путінізму. У 2004 на чолі групи московських політтехнологів приїздив до Києва і активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Януковича.

Зазначимо, російський політтехнолог, журналіст та викладач, колишній радянський дисидент Гліб Павловський у 1995 році став співзасновником Фонду ефективної політики, який на початку нульових російські засоби масової інформації назвали найвпливовішою політтехнологічною групою рф. ЗМІ називали Павловського «головним політтехнологом Кремля», поки у 2012 році він не перейшов до опозиції чинній російській владі і не взяв участь в опозиційному «Марші мільйонів» на Болотній площі в Москві.

Павловський тяжко хворів, останні кілька тижнів він провів у хоспісі.

Нагадаємо, тиждень тому також стала відома імовірна причина смерті глави МЗС білорусі Володимира Макея.

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