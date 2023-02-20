Глава білоруського МЗС Володимир Макей, якого експерти розглядали як одного з можливих наступників лукашенка, покінчив життя самогубством. Місцеве опозиційне видання «Наша Ніва» отримало таку інформацію від чотирьох не пов'язаних між собою джерел зі сфери медицини та державного управління. Видання пише, що лукашенківський міністр переживав через втрату впливу.

«Помер Володимир Макей», — таке повідомлення о 16:35 26 листопада поширило БелТА з посиланням на прессекретаря МЗС білорусі. У повідомленні не було ні формули «Помер раптово», ні іншої типової формули «Помер після тривалої хвороби», характерної для офіційного стилю білоруської влади, — пише «Наша Ніва». — Те, що лукашенківські ЗМІ тривалий час не мали вказівок щодо тону та характеру висвітлення смерті багаторічного міністра закордонних справ білорусі Володимира Макея, також звернули увагу. Міністр закордонних справ росії сергій лавров не приїхав на похорон білоруського колеги. Популярна версія перших днів — причиною смерті Макея став ігнорований серцевий напад. Але пізніше в Мінську стали відомі інші обставини смерті".

Чотири джерела «Нашої Ніви» у сфері державного управління та медицини назвали причиною смерті самогубство.

«Що може призвести до самогубства? — пише „Наша Ніва“. — Здається, єдиної головної причини немає — це сукупність факторів. Але ми утримаємося від оприлюднення деяких подробиць: озвучувати їх, мабуть, мають право лише близькі люди. Останні роки життя міністра супроводжувалися як політичними, так і особистими драмами. Друзі Макея кажуть, що він болісно переживав крах курсу, який проводив. Часто почувався непотрібним, а іноді просто недоречним. Досить згадати його заяву напередодні війни про виведення російських військ з території білорусі після навчань. Через кілька днів на території України почалася найкривавіша після Другої світової війна в Європі. Також Макей знав, що адміністрація олександра лукашенка почала шукати кандидатів на його заміну. Він розумів, що попередня висока посада добігає кінця. А він після своїх висот більше ніде себе не бачив. Були проблеми і в родині. Деякі з них були публічними, а деякі — непублічними».

Як повідомляє видання, у день загибелі Володимир Макей повертався додому в Дрозди один. У їхній іншій квартирі залишилася його дружина Віра Полякова з молодшим сином. За інформацією «Нашої Ніви», першим загиблого міністра знайшов старший син Полякової, який поїхав у Дрозди після безуспішних спроб рідних зв’язатися з ним по телефону. Спроби реанімувати міністра ні до чого не привели. Співрозмовники видання не бачать ознак того, що це було вбивство, замасковане під самогубство.

Разом з тим, експерти не відкидають того, що Макея ліквідували російські спецслужби чи білоруські можновладці.

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