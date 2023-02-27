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В Україні стався землетрус: що відомо

10:31 27 лютого 2023
тріщина

У ніч проти понеділка, 27 лютого, в Закарпатській області зафіксували землетрус. Про те, як діяти у такій ситуації, заздалегідь попередили фахівці.

Як повідомили у Головному центрі спеціального контролю, поштовхи відчувалися у районі селища Велика Добронь, що за 19 км на захід від Мукачева.

Глибина землетрусу становить 2 кілометри. Він був зафіксований о 03:15 ночі з магнітудою 3,3 бали (за шкалою Ріхтера).

Зазначається, що землетрус в основному відчувався всередині будівлі багатьма людьми — тремтіння вікон, посуду, меблів.

За інформацією сейсмологів, коливання були схожі на поштовхи тяжко навантаженого автомобіля.
У машинах, що стояли на стоянках, коливання відчувалися сильніше.

Останній землетрус, який відчували понад 15 населених пунктів Закарпаття, був зареєстрований із району Іршави, 3 січня 2023 року з величиною 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо, на початку лютого у Туреччині та Сирії сталося кілька дуже сильних землетрусів, внаслідок яких загинули десятки тисяч людей.

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