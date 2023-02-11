Як діяти у разі землетрусу: українцям дали рекомендації на випадок сейсмічної активності в нашій країні

Після руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії українські сейсмологи й собі заговорили про можливі підземні поштовхи на території України. Втім, хоч вони й не становитимуть загрози населенню, українцям не завадить запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії. Їх наводять урядовці.

Якщо землетрус застав вас у приміщенні

Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.

Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.

Найбезпечніші місцями кімнати є дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте там, прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію. Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.

Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів, а після цього негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Якщо підземні поштовхи застали вас під час руху автомобілем

Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.

Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.

Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Нагадаємо, тарологиня Юлія Ліфанова висловила припущення, що землетрус у Туреччині був не останнім і може повторитися вже в суботу, 11 лютого.

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