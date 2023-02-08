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Світ

Катастрофа століття: землетрус зруйнував давні пам’ятки Туреччини та Сирії

11:05 8 лютого 2023
Туреччина землетрус

У вівторок, 7 лютого, ЮНЕСКО заявило про те, що внаслідок двох потужних землетрусів серйозно постраждали унікальні історичні пам'ятки та об'єкти у Туреччині та Сирії. Експертам організації поки що складно повністю оцінити наслідки стихійного лиха. Поки що вони фіксують всю інформацію, яка надходить до них із постраждалого регіону, щоб, коли настане час, швидко та ефективно надати допомогу.

У штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі наголосили, що для формування повної картини потрібно кілька днів. Експерти будуть обов'язково спрямовані в зону лиха, проте поки що пріоритетом для організації є надання допомоги постраждалим.

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що серйозної шкоди завдано пам'ятникам у Алеппо (Сирія). Частково зруйновано місцеву цитадель. Західна вежа стіни старого міста впала. У стінах Національного музею Алеппо виникли критичні тріщини. Виявилися пошкоджені й інші історичні будівлі в Алеппо та Хамі.

У Туреччині особливо постраждали фортеці в Діярбакирі та Газіантепі.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 7 лютого заявила, що внаслідок землетрусів на південному сході Туреччини та на півночі Сирії постраждали щонайменше 23 мільйони людей. З кожною годиною зростає кількість загиблих. Вона становить вже близько 9 000 осіб.

Рятувальні роботи утруднені важкими метеоумовами і тим, що у регіоні зруйновані практично всі дороги.

Нагадаємо, що посольство нашої країни в Туреччині знайшло 9 співвітчизників, які перебували в зонах землетрусу.

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