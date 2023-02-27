Могла лише лежати: Джамалі перед виступом довелося викликати швидку

Українська співачка Джамала, яка виставила на аукціон свою найціннішу річ, розповіла про неприємний інцидент у Польщі. Перед виступом на благодійному концерті їй раптово стало погано. Співачка відчула слабкість та запаморечення, не могла ні стояти, ні сидіти. За кулісами для артистки зробили імпровізований тапчан з коробок. Джамала каже, що вона так погано почувалася, що довелося викликати швидку. Але лікарі не змогли поставити крапельницю.

«Лежала на унікальному дивані з коробок, іншого місця не було. Викликали швидку, вони поїхали. На жаль, укол зробити не вдалось», — написала знаменитість.

Джамалу врятувала її команда, яка змогла знайти ліки.

«За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано. З'їла вранці сніданок в аеропорту», — розповіла співачка.

Все ж, артистка вийшла на сцену та виступила перед глядачами. У благодійному концерті у Жешуві «Stay Together» також взяли участь Настя Каменскьких та Надя Дорофєєва, польські зірки.

«Ця подія довела мені ще раз, що миті та хвилини зустрічей зі своїми людьми є унікальними. На жаль, не зі всіма учасниками концерту встигнула зустрітися. Та найважливіше те, що в роковини повномасштабної війни українські та польські артисти об"єдналися, щоб нагадати, що боротьба в Україні досі триває. Відбулась справжня єдність через мистецтво», — написала Джамала в Інстагрм.

Раніше Джамала розповіла про особисту трагедію — на війні загинув друг її дитинства з Криму.

Фото — Інстаграм Джамали

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