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Джамала заради ЗСУ виставила на аукціон «найріднішу річ»: стартова ціна — 400 тисяч гривень

13:20 13 січня 2023
Джамала

Популярна українська співачка Джамала, яка нещодавно через війну втратила друга-музиканта, продає своє фортепіано, аби допомогти українським бійцям. Про це вона повідомила в Instagram.

«Віддаю своє фортепіано, аби допомогти нашим бійцям. Приєднуюсь до аукціону та роблю це для того, щоб допомогти закрити потребу 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв"язку, дронах, Starlink і комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них. На ньому були написані всі альбоми. Без перебільшення, моя найрідніша річ та найрідніші спогади. Це піаніно проїздило по всім орендованим квартирам. Пережило пандемію. Залишилось цілим, коли біля будинку були вибухи. Словом, час передати його в надійні руки. Ставки приймаються до 00:00 19 січня. Стартова ціна лоту 400 000 гривень. Аукціон: https://bit.ly/3wed7mZ», — написала співачка.

Як писали «ФАКТИ», раніше співачка Джамала стала гостею церемонії нагородження видатних діячів культури — 45-ої премії центру Кеннеді у Вашингтоні.

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